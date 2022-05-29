https://ria.ru/20220529/pandemiya-1791511720.html

Билл Гейтс предсказал новую пандемию

Билл Гейтс предсказал новую пандемию - РИА Новости, 29.05.2022

Билл Гейтс предсказал новую пандемию

В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью изданию Diario. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T10:15

2022-05-29T10:15

2022-05-29T15:51

распространение коронавируса

в мире

билл гейтс

коронавирус covid-19

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МАДРИД, 29 мая — РИА Новости. В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью изданию Diario."Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработает его и преднамеренно распространит… Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые и новые экосистемы. Поэтому, по моим оценкам, существует пятидесятипроцентная вероятность того, что в ближайшие 20 лет мы столкнемся с пандемией естественного происхождения в результате изменения климата", — сказал он.По его мнению, человечество должно включить пандемии в список того, к чему правительство должно быть готово, если оно хочет защитить своих граждан.Для борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создание "глобальной команды реагирования и мобилизации при эпидемиях". Для этого потребуется увеличить бюджет ВОЗ на 25% и создать команду примерно из 3 тысяч человек разного профиля, считает он. Гейтс полагает, что, если удастся брать под контроль распространение заболеваний на уровне вспышек, вакцины не понадобятся.Отвечая на вопрос об оспе обезьян, Гейтс выразил мнение, что она не станет причиной следующей пандемии."Если бы не пандемия коронавируса, оспа обезьян даже не попала бы в новости", — подчеркнул он.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов. Жертвами болезни по всему миру стали почти 6,3 миллиона человек.Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20220524/ospa-1790407174.html

https://ria.ru/20220528/ospa-1791419692.html

https://ria.ru/20211101/invitro-epidemics-1756645839.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, билл гейтс, коронавирус covid-19