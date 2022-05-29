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Российские войска за время спецоперации уничтожили 183 украинских самолета - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/minoborony-1791526528.html
Российские войска за время спецоперации уничтожили 183 украинских самолета
Российские войска за время спецоперации уничтожили 183 украинских самолета - РИА Новости, 29.05.2022
Российские войска за время спецоперации уничтожили 183 украинских самолета
Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 6,5 тысячи единиц автомобилей и бронетехники, сообщил в воскресенье официальный... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:10
2022-05-29T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 6,5 тысячи единиц автомобилей и бронетехники, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791524844.html
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в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
12:10 29.05.2022 (обновлено: 13:32 29.05.2022)
 
Российские войска за время спецоперации уничтожили 183 украинских самолета

Российские войска за время спецоперации уничтожили 1722 украинских артиллерийских орудия

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Урал Торнадо"
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля Урал Торнадо - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Урал Торнадо" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 6,5 тысячи единиц автомобилей и бронетехники, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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