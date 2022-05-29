https://ria.ru/20220529/minoborony-1791526528.html

Российские войска за время спецоперации уничтожили 183 украинских самолета

Российские войска за время спецоперации уничтожили 183 украинских самолета - РИА Новости, 29.05.2022

Российские войска за время спецоперации уничтожили 183 украинских самолета

Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 6,5 тысячи единиц автомобилей и бронетехники, сообщил в воскресенье официальный... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:10

2022-05-29T12:10

2022-05-29T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786311361_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_55b0249efe74dce36e05cba62c047595.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 6,5 тысячи единиц автомобилей и бронетехники, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791524844.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков