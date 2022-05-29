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Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам по Украине - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/lavrov-1791618918.html
Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам по Украине
Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам по Украине - РИА Новости, 29.05.2022
Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам по Украине
Запад долгие годы наплевательски относился к призывам России не делать из Украины анти-Россию и не создавать военной угрозы российскому государству с украинской РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:23
2022-05-29T22:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад долгие годы наплевательски относился к призывам России не делать из Украины анти-Россию и не создавать военной угрозы российскому государству с украинской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, угроза непосредственно на российских границах, о которой Москва долгие годы предупреждала, полностью игнорировалась."Наша военная операция была неизбежна. Мы долго пытались достучаться до Запада", - заявил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, москва
22:23 29.05.2022 (обновлено: 22:38 29.05.2022)
 
Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам по Украине

Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам России по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад долгие годы наплевательски относился к призывам России не делать из Украины анти-Россию и не создавать военной угрозы российскому государству с украинской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия не за один день объявила об угрозе своей безопасности, а долгие годы призывала Запад не делать из Украины анти-Россию, не создавать военной угрозы российскому государству с территории Украины, не препятствовать русскому языку, образованию и культуре. Запад наплевательски к этому относился", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
По его словам, угроза непосредственно на российских границах, о которой Москва долгие годы предупреждала, полностью игнорировалась.
"Наша военная операция была неизбежна. Мы долго пытались достучаться до Запада", - заявил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров
 
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