https://ria.ru/20220529/lavrov-1791618918.html

Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам по Украине

Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам по Украине - РИА Новости, 29.05.2022

Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам по Украине

Запад долгие годы наплевательски относился к призывам России не делать из Украины анти-Россию и не создавать военной угрозы российскому государству с украинской РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:23

2022-05-29T22:23

2022-05-29T22:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад долгие годы наплевательски относился к призывам России не делать из Украины анти-Россию и не создавать военной угрозы российскому государству с украинской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, угроза непосредственно на российских границах, о которой Москва долгие годы предупреждала, полностью игнорировалась."Наша военная операция была неизбежна. Мы долго пытались достучаться до Запада", - заявил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791618680.html

россия

украина

москва

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, украина, москва