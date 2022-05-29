https://ria.ru/20220529/koronavirus-1791519456.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 29.05.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 197 человек, госпитализировали 47 человек, сообщает в среду портал... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:16
2022-05-29T11:16
2022-05-29T11:16
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 197 человек, госпитализировали 47 человек, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 268 человек.
https://ria.ru/20220529/pandemiya-1791511720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки госпитализировали 47 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом