https://ria.ru/20220529/koronavirus-1791519144.html

В Москве за сутки госпитализировали 104 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 104 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 104 пациента с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 286 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:12

2022-05-29T11:12

2022-05-29T11:12

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 286 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 286, госпитализированы - 104 человека, выздоровели - 177 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 267 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 770 187 случая коронавируса, выздоровели 2 579 114 человек, умерли 43 708 человека.

https://ria.ru/20220529/pandemiya-1791511720.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии