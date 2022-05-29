https://ria.ru/20220529/koronavirus-1791519144.html
В Москве за сутки госпитализировали 104 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 104 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 104 пациента с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 286 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:12
2022-05-29T11:12
2022-05-29T11:12
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 286 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 286, госпитализированы - 104 человека, выздоровели - 177 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 267 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 770 187 случая коронавируса, выздоровели 2 579 114 человек, умерли 43 708 человека.
https://ria.ru/20220529/pandemiya-1791511720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 104 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявлены 286 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек