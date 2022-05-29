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В Казахстане арестовали экс-министра культуры и спорта по делу о хищениях - РИА Новости, 29.05.2022
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В Казахстане арестовали экс-министра культуры и спорта по делу о хищениях
В Казахстане арестовали экс-министра культуры и спорта по делу о хищениях - РИА Новости, 29.05.2022
В Казахстане арестовали экс-министра культуры и спорта по делу о хищениях
Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра культуры и спорта Казахстана, ныне директора национального музея... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T10:34
2022-05-29T10:35
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра культуры и спорта Казахстана, ныне директора национального музея республики Арыстанбека Мухамедиулы по делу о хищении бюджетных средств, сообщила в воскресенье антикоррупционная служба Казахстана.Антикоррупционная служба 16 мая сообщала, что в отношении руководства национального музея проводится досудебное расследование по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге (свыше 336 тысяч долларов) в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".Расследование продолжается, другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.Мухамедиулы работал министром культуры и спорта с августа 2014-го по июнь 2019 года, в июле того же года был назначен директором национального музея.
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в мире, казахстан
10:34 29.05.2022 (обновлено: 10:35 29.05.2022)
 
В Казахстане арестовали экс-министра культуры и спорта по делу о хищениях

Экс-министра культуры и спорта Казахстана Мухамедиулы заподозрили в хищениях из бюджета

© AP Photo / Vladimir TretyakovАвтомобиль полиции Казахстана в центре Алма-Аты
Автомобиль полиции Казахстана в центре Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Автомобиль полиции Казахстана в центре Алма-Аты. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра культуры и спорта Казахстана, ныне директора национального музея республики Арыстанбека Мухамедиулы по делу о хищении бюджетных средств, сообщила в воскресенье антикоррупционная служба Казахстана.
Антикоррупционная служба 16 мая сообщала, что в отношении руководства национального музея проводится досудебное расследование по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге (свыше 336 тысяч долларов) в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
"Двадцать восьмого мая с санкции суда в отношении директора национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается, другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Мухамедиулы работал министром культуры и спорта с августа 2014-го по июнь 2019 года, в июле того же года был назначен директором национального музея.
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