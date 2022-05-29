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Кадыров: Чечня пережила тот же сценарий, который Запад реализует на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/kadyrov-1791605325.html
Кадыров: Чечня пережила тот же сценарий, который Запад реализует на Украине
Кадыров: Чечня пережила тот же сценарий, который Запад реализует на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
Кадыров: Чечня пережила тот же сценарий, который Запад реализует на Украине
Западные страны применили на Украине "продуманный и коварный план", который в 90-е годы прошлого века пытались реализовать в Чечне, заявил глава республики... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T20:51
2022-05-29T20:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Западные страны применили на Украине "продуманный и коварный план", который в 90-е годы прошлого века пытались реализовать в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров.По его мнению, результатом воплощения этого плана должно стать "уничтожение России, разграбление ее ресурсов, полное господство в мире иностранных ядерных держав". Глава Чечни уверен, что этому никогда не быть."Мы, чеченцы, научились воевать. У нас очень хорошая практика и плюс теория, поэтому мы обязаны защищать наше государство. Россия в свое время защитила нас, Россия восстановила нашу республику, во главе с Путиным и его волевым решением. И сегодня мы должны показать свою верность", - сказал Кадыров в обращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/kadyrov-1791604185.html
россия
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владимир путин, россия, украина, донбасс
20:51 29.05.2022 (обновлено: 20:55 29.05.2022)
 
Кадыров: Чечня пережила тот же сценарий, который Запад реализует на Украине

Кадыров заявил, что Чечня пережила тот же сценарий, который Запад реализует на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Западные страны применили на Украине "продуманный и коварный план", который в 90-е годы прошлого века пытались реализовать в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
"Мы в Чеченской Республике пережили тот же сценарий, который отыгрывает на Украине Запад. Иностранные наемники, нацизм, тонны оружия, громкие и беспочвенные заявления - все это точь-в-точь повторяет нашу чеченскую историю начала 90-х. Сомнений никаких нет: это один и тот же продуманный и коварный план. И только Россия имеет все возможности противостоять этому процессу", - написал Кадыров в комментарии к своему вечернему обращению, выложенному в Telegram-канале.
По его мнению, результатом воплощения этого плана должно стать "уничтожение России, разграбление ее ресурсов, полное господство в мире иностранных ядерных держав". Глава Чечни уверен, что этому никогда не быть.
"Мы, чеченцы, научились воевать. У нас очень хорошая практика и плюс теория, поэтому мы обязаны защищать наше государство. Россия в свое время защитила нас, Россия восстановила нашу республику, во главе с Путиным и его волевым решением. И сегодня мы должны показать свою верность", - сказал Кадыров в обращении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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