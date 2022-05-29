https://ria.ru/20220529/kadyrov-1791605325.html

Кадыров: Чечня пережила тот же сценарий, который Запад реализует на Украине

Кадыров: Чечня пережила тот же сценарий, который Запад реализует на Украине - РИА Новости, 29.05.2022

Кадыров: Чечня пережила тот же сценарий, который Запад реализует на Украине

Западные страны применили на Украине "продуманный и коварный план", который в 90-е годы прошлого века пытались реализовать в Чечне, заявил глава республики... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:51

2022-05-29T20:51

2022-05-29T20:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Западные страны применили на Украине "продуманный и коварный план", который в 90-е годы прошлого века пытались реализовать в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров.По его мнению, результатом воплощения этого плана должно стать "уничтожение России, разграбление ее ресурсов, полное господство в мире иностранных ядерных держав". Глава Чечни уверен, что этому никогда не быть."Мы, чеченцы, научились воевать. У нас очень хорошая практика и плюс теория, поэтому мы обязаны защищать наше государство. Россия в свое время защитила нас, Россия восстановила нашу республику, во главе с Путиным и его волевым решением. И сегодня мы должны показать свою верность", - сказал Кадыров в обращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/kadyrov-1791604185.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, донбасс