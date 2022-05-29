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В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.05.2022
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В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.05.2022
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:57
2022-05-29T12:05
происшествия
волгоградская область
волжский
дтп
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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.По информации ГУМВД по Волгоградской области, в субботу около 9.00 на перекрестке улиц Оломоуцкая и Карбышева в Волжском LADA Kalina не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль-кроссовер. По предварительном данным полиции, в обеих машинах находилось семь человек."Предварительно 6 пострадавших (в ДТП – ред.), в том числе двое детей. Состояние пострадавших уточняется", - сообщили в облздраве.По уточненной информации комитета здравоохранения, после обследования был госпитализирован только один ребенок 2008 года рождения в состоянии средней степени тяжести, остальные пять пострадавших направлены на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, волжский, дтп
11:57 29.05.2022 (обновлено: 12:05 29.05.2022)
 
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух машин в Волжском

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
По информации ГУМВД по Волгоградской области, в субботу около 9.00 на перекрестке улиц Оломоуцкая и Карбышева в Волжском LADA Kalina не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль-кроссовер. По предварительном данным полиции, в обеих машинах находилось семь человек.
"Предварительно 6 пострадавших (в ДТП – ред.), в том числе двое детей. Состояние пострадавших уточняется", - сообщили в облздраве.
По уточненной информации комитета здравоохранения, после обследования был госпитализирован только один ребенок 2008 года рождения в состоянии средней степени тяжести, остальные пять пострадавших направлены на амбулаторное лечение.
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ПроисшествияВолгоградская областьВолжскийДТП
 
 
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