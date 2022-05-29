https://ria.ru/20220529/dtp-1791524619.html
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.05.2022
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:57
2022-05-29T11:57
2022-05-29T12:05
происшествия
волгоградская область
волжский
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.По информации ГУМВД по Волгоградской области, в субботу около 9.00 на перекрестке улиц Оломоуцкая и Карбышева в Волжском LADA Kalina не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль-кроссовер. По предварительном данным полиции, в обеих машинах находилось семь человек."Предварительно 6 пострадавших (в ДТП – ред.), в том числе двое детей. Состояние пострадавших уточняется", - сообщили в облздраве.По уточненной информации комитета здравоохранения, после обследования был госпитализирован только один ребенок 2008 года рождения в состоянии средней степени тяжести, остальные пять пострадавших направлены на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
волгоградская область
волжский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, волжский, дтп
11:57 29.05.2022 (обновлено: 12:05 29.05.2022)
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух машин в Волжском
ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
По информации ГУМВД по Волгоградской области
, в субботу около 9.00 на перекрестке улиц Оломоуцкая и Карбышева в Волжском
LADA Kalina не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль-кроссовер. По предварительном данным полиции, в обеих машинах находилось семь человек.
"Предварительно 6 пострадавших (в ДТП – ред.), в том числе двое детей. Состояние пострадавших уточняется", - сообщили в облздраве.
По уточненной информации комитета здравоохранения, после обследования был госпитализирован только один ребенок 2008 года рождения в состоянии средней степени тяжести, остальные пять пострадавших направлены на амбулаторное лечение.