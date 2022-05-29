https://ria.ru/20220529/dtp-1791524619.html

В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП

В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.05.2022

В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:57

2022-05-29T11:57

2022-05-29T12:05

происшествия

волгоградская область

волжский

дтп

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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.По информации ГУМВД по Волгоградской области, в субботу около 9.00 на перекрестке улиц Оломоуцкая и Карбышева в Волжском LADA Kalina не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль-кроссовер. По предварительном данным полиции, в обеих машинах находилось семь человек."Предварительно 6 пострадавших (в ДТП – ред.), в том числе двое детей. Состояние пострадавших уточняется", - сообщили в облздраве.По уточненной информации комитета здравоохранения, после обследования был госпитализирован только один ребенок 2008 года рождения в состоянии средней степени тяжести, остальные пять пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

волгоградская область

волжский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, волжский, дтп