19:24 29.05.2022 (обновлено: 19:37 29.05.2022)
При обстреле ВСУ Донецка троих ранили, женщина погибла
Штаб ДНР: при обстреле ВСУ Донецка троих ранили, женщина погибла
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка, женщина погибла в Ленинском районе города, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела Буденновского района Донецка украинские военные преступники ранили 3 мирных жителей. Также в Ленинском районе Донецка по улице Левобережной была убита женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Ранее сообщалось, что украинские войска в 17.55 выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому и Буденновскому районам Донецка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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