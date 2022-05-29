17:15 29.05.2022 (обновлено: 17:28 29.05.2022)
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Петровскому району Донецка
ДНР: украинские военные за шесть минут выпустили 16 снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проходили с 16.25 (время совпадает с мск) по 16.31 из населенных пунктов Георгиевка и Красногоровка.
По данным ведомства, в воскресенье украинские войска обстреливали район 13 раз, в том числе из РСЗО "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.