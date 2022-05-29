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Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/donbass-1791575518.html
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска за шесть минут выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:15
2022-05-29T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проходили с 16.25 (время совпадает с мск) по 16.31 из населенных пунктов Георгиевка и Красногоровка.По данным ведомства, в воскресенье украинские войска обстреливали район 13 раз, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
17:15 29.05.2022 (обновлено: 17:28 29.05.2022)
 
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Петровскому району Донецка

ДНР: украинские военные за шесть минут выпустили 16 снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проходили с 16.25 (время совпадает с мск) по 16.31 из населенных пунктов Георгиевка и Красногоровка.
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По данным ведомства, в воскресенье украинские войска обстреливали район 13 раз, в том числе из РСЗО "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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