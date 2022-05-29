https://ria.ru/20220529/donbass-1791575518.html

Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска за шесть минут выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T17:15

2022-05-29T17:15

2022-05-29T17:28

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проходили с 16.25 (время совпадает с мск) по 16.31 из населенных пунктов Георгиевка и Красногоровка.По данным ведомства, в воскресенье украинские войска обстреливали район 13 раз, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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