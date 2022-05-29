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Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/donbass-1791571668.html
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в течение пяти минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 21 снаряд калибром 122 миллиметра, заявило представительство... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:05
2022-05-29T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецк (днр)
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение пяти минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 21 снаряд калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 16.45 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.По его данным, это уже 15-й факт обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск за текущие сутки.Представительство также сообщило об обстреле Еленовки в ДНР. Украинские войска в 16.10 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по поселку.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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донбасс
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донбасс, донецк (днр), донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
17:05 29.05.2022 (обновлено: 17:19 29.05.2022)
 
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 21 снаряд

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение пяти минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 21 снаряд калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 16.45 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
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По его данным, это уже 15-й факт обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск за текущие сутки.
Представительство также сообщило об обстреле Еленовки в ДНР. Украинские войска в 16.10 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по поселку.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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