https://ria.ru/20220529/donbass-1791548609.html
Украинские войска вновь обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T14:38
2022-05-29T14:38
2022-05-29T14:38
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.15 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Украинские войска вновь обстреляли Еленовку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Еленовке три снаряда калибром 122 мм