https://ria.ru/20220529/donbass-1791540989.html
Украинские войска обстреляли школу в Петровском районе Донецка
Украинские войска обстреляли школу в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли школу в Петровском районе Донецка
Украинские войска обстреляли школу в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:24
2022-05-29T13:24
2022-05-29T13:24
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ атаковали школу №111 в Петровском районе Донецка… повреждения получила общеобразовательная школа по ул. Закарпатской в районе площади Победы. Рядом по ул. Июльской повреждения получил жилой дом", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), россия, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
Украинские войска обстреляли школу в Петровском районе Донецка
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли школу в Петровском районе Донецка