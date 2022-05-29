Украинские войска за 14 минут обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за 14 минут обстреляли четыре населенных пункта
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града" в Донбассе
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, применив снаряды калибром 122 миллиметра и ракеты из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 11.18 по 11.32 в направлении населенных пунктов Минеральное, Ясиноватая, Макеевка и Донецк. Всего было выпущено 19 ракет из РСЗО "Град" и 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.