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Мирного жителя ранило при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мирного жителя ранило при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
Мирного жителя ранило при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:21
2022-05-29T12:21
2022-05-29T12:21
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Украинские боевики атаковали Куйбышевский район Донецка... В результате обстрела улицы Ермолая Жукова с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранение получил мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела был поврежден многоквартирный дом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Мирного жителя ранило при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Штаб обороны ДНР: мирного жителя ранило при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка