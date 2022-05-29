https://ria.ru/20220529/donbass-1791526351.html

В Донецке ребенок получил ранение при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке ребенок получил ранение при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.05.2022

В Донецке ребенок получил ранение при обстреле со стороны украинских войск

Ребенок ранен при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:08

2022-05-29T12:08

2022-05-29T12:08

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Ребенок ранен при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела Донецка с позиций украинских боевиков в Петровском районе города по ул. Новосадовой ранение получил ребёнок", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ребенок доставлен в Республиканский травматологический центр, добавили в штабе.По данным на 11.30 воскресенья, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о семи обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины