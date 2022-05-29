https://ria.ru/20220529/donbass-1791522044.html
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска в 10.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:37
2022-05-29T11:37
2022-05-29T11:37
специальная военная операция на украине
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украина
донбасс
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили три снаряда по Минеральному