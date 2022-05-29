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При обстреле ВСУ Макеевки погибла женщина и получил ранение мужчина
При обстреле ВСУ Макеевки погибла женщина и получил ранение мужчина - РИА Новости, 29.05.2022
При обстреле ВСУ Макеевки погибла женщина и получил ранение мужчина
Женщина погибла, мужчина пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:33
2022-05-29T11:33
2022-05-29T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Женщина погибла, мужчина пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в поселке Крупской в Макеевке по улице Кирпичной ранение получил мужчина, женщина от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.В воскресенье утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 10.25 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс
При обстреле ВСУ Макеевки погибла женщина и получил ранение мужчина
Штаб обороны ДНР: при обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла женщина и ранен мужчина