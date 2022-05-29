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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска в 10:25 обстреляли Макеевку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:26
2022-05-29T11:26
2022-05-29T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
макеевка
россия
украина
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Украинские войска в 10:25 обстреляли Макеевку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.25 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — заявили там.ВСУ регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру ДНР, ЛНР и приграничные районы России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
макеевка
россия
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, макеевка, россия, украина, донецкая народная республика, донбасс
11:26 29.05.2022 (обновлено: 12:51 29.05.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Макеевке