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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска в 10:25 обстреляли Макеевку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:26

2022-05-29T11:26

2022-05-29T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

макеевка

россия

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Украинские войска в 10:25 обстреляли Макеевку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.25 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — заявили там.ВСУ регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру ДНР, ЛНР и приграничные районы России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

макеевка

россия

украина

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, владимир путин, макеевка, россия, украина, донецкая народная республика, донбасс