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Подросток из ЛНР в бомбоубежище вел дневник про жизнь под обстрелами - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/donbass-1791510968.html
Подросток из ЛНР в бомбоубежище вел дневник про жизнь под обстрелами
Подросток из ЛНР в бомбоубежище вел дневник про жизнь под обстрелами - РИА Новости, 29.05.2022
Подросток из ЛНР в бомбоубежище вел дневник про жизнь под обстрелами
Паша Михайловский из Рубежного в ЛНР рассказал РИА Новости, что мечтает стать писателем и увлекается жанром фантастики и постапокалипсиса, но свой первый... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T10:08
2022-05-29T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганск
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Паша Михайловский из Рубежного в ЛНР рассказал РИА Новости, что мечтает стать писателем и увлекается жанром фантастики и постапокалипсиса, но свой первый литературный опыт он получил, описав в дневнике месяц, проведённый в бомбоубежище родного города.Бои за Рубежное начались в конце февраля, продолжались весь март и апрель и закончились взятием города под контроль Народной милицией ЛНР. Это позволило начать освобождение соседнего Северодонецка."День пятый. 28 февраля 2022 года. Мы первый раз бежали в бункер. Было страшно и интересно. Бежали с самого утра. Снаряды летели над городом, но куда-то вдаль. К ночи мы были уже дома", - описывает 14-летний Паша первый день, проведённый в бункере - так мальчик романтично называет бомбоубежище школы #2, которая на ближайший месяц станет домом для него и мамы-инвалида. И ещё для пяти сотен местных жителей, скрывавшихся от обстрелов и боевых действий.Питались старыми запасами и редкой гуманитарной помощью. Были дни и вовсе без еды. За водой приходилось ходить под обстрелами к работающим колонкам и источникам."День 17-й. 12 марта 2022 года. Выдвинулись к роднику в сторону Варваровки (деревня в пригороде Рубежного - ред.). Было страшно, но воду мы принесли - 30 литров. Немного, но на пару дней хватит", - пишет мальчик.Паша рос без отца — как он рассказывает сам, отец отказался от него, "так как я рыжий, а сам он темный". Мама мальчика, Снежана, инвалид, у неё эпилепсия. Паша очень любит работать и с энтузиазмом хватается за любую подработку: в Рубежном по просьбе соседей сидел с малышами, расклеивал объявления. В Луганске, куда они с мамой бежали от войны, наводит порядок в собачьем питомнике.Но больше увлекается фантастикой — произведениями братьев Стругацких и Дмитрия Глуховского, известного по книгам "Метро 2033" и "Метро 2034"."Иногда мне казалось, что я сам как будто нахожусь внутри книги типа "Метро". Какой-то книги с нехорошим концом. Было одновременно интересно и страшно", - рассказал Паша РИА Новости.Однажды в бункер принесли пенсионерку, раненную в обе ноги. Снежана Михайловская, медсестра по профессии, пыталась оказать ей помощь, но безуспешно - бабушка умерла.Впрочем, дневник самого Паши заканчивается хорошо - его и других беженцев вывезли из Рубежного российские военные на "КамАЗах". Сейчас он живет в Луганске в общежитии для беженцев и пытается выяснить судьбу своих одноклассников и друзей из Рубежного."Из 25 одноклассников выходят на связь только 17", - переживает Паша. Он опасается, что кто-то из потерявшихся мог погибнуть. Остальные разъехались - кто в Россию, кто в Европу. Кто-то до сих пор сидит в Рубежном без связи. Подросток надеется, что все одноклассники найдутся и его книга закончится интересным, но не страшным финалом.
https://ria.ru/20220513/donbass-1788246784.html
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"Не хотелось забывать, что было" – подросток из ЛНР о том, почему вел дневник под обстрелами
Паша Михайловский из Рубежного в ЛНР рассказал РИА Новости, что мечтает стать писателем и увлекается жанром фантастики и постапокалипсиса, но свой первый литературный опыт он получил, описав в дневнике месяц, проведённый в бомбоубежище родного города.
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в мире, рубежное, луганск, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:08 29.05.2022 (обновлено: 13:03 29.05.2022)
 
Подросток из ЛНР в бомбоубежище вел дневник про жизнь под обстрелами

Паша из Рубежного рассказал о мечте стать писателем и о дневнике про жизнь в бомбоубежище

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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Паша Михайловский из Рубежного в ЛНР рассказал РИА Новости, что мечтает стать писателем и увлекается жанром фантастики и постапокалипсиса, но свой первый литературный опыт он получил, описав в дневнике месяц, проведённый в бомбоубежище родного города.
Бои за Рубежное начались в конце февраля, продолжались весь март и апрель и закончились взятием города под контроль Народной милицией ЛНР. Это позволило начать освобождение соседнего Северодонецка.
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"День пятый. 28 февраля 2022 года. Мы первый раз бежали в бункер. Было страшно и интересно. Бежали с самого утра. Снаряды летели над городом, но куда-то вдаль. К ночи мы были уже дома", - описывает 14-летний Паша первый день, проведённый в бункере - так мальчик романтично называет бомбоубежище школы #2, которая на ближайший месяц станет домом для него и мамы-инвалида. И ещё для пяти сотен местных жителей, скрывавшихся от обстрелов и боевых действий.
Питались старыми запасами и редкой гуманитарной помощью. Были дни и вовсе без еды. За водой приходилось ходить под обстрелами к работающим колонкам и источникам.
"День 17-й. 12 марта 2022 года. Выдвинулись к роднику в сторону Варваровки (деревня в пригороде Рубежного - ред.). Было страшно, но воду мы принесли - 30 литров. Немного, но на пару дней хватит", - пишет мальчик.
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Паша рос без отца — как он рассказывает сам, отец отказался от него, "так как я рыжий, а сам он темный". Мама мальчика, Снежана, инвалид, у неё эпилепсия. Паша очень любит работать и с энтузиазмом хватается за любую подработку: в Рубежном по просьбе соседей сидел с малышами, расклеивал объявления. В Луганске, куда они с мамой бежали от войны, наводит порядок в собачьем питомнике.
Но больше увлекается фантастикой — произведениями братьев Стругацких и Дмитрия Глуховского, известного по книгам "Метро 2033" и "Метро 2034".
"Иногда мне казалось, что я сам как будто нахожусь внутри книги типа "Метро". Какой-то книги с нехорошим концом. Было одновременно интересно и страшно", - рассказал Паша РИА Новости.
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Однажды в бункер принесли пенсионерку, раненную в обе ноги. Снежана Михайловская, медсестра по профессии, пыталась оказать ей помощь, но безуспешно - бабушка умерла.
Впрочем, дневник самого Паши заканчивается хорошо - его и других беженцев вывезли из Рубежного российские военные на "КамАЗах". Сейчас он живет в Луганске в общежитии для беженцев и пытается выяснить судьбу своих одноклассников и друзей из Рубежного.
"Из 25 одноклассников выходят на связь только 17", - переживает Паша. Он опасается, что кто-то из потерявшихся мог погибнуть. Остальные разъехались - кто в Россию, кто в Европу. Кто-то до сих пор сидит в Рубежном без связи. Подросток надеется, что все одноклассники найдутся и его книга закончится интересным, но не страшным финалом.
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