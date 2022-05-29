https://ria.ru/20220529/donbass-1791507894.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли утром Первомайск, выпустили 6 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T09:40
2022-05-29T09:40
2022-05-29T09:40
специальная военная операция на украине
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лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
первомайск (луганская область)
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Первомайск, выпустили 6 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 8.45 с направления н.п. Горское по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (6 снарядов)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, первомайск (луганская область)
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска выпустили по Первомайску шесть снарядов