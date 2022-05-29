https://ria.ru/20220529/donbass-1791505905.html

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли утром Пантелеймоновку в ДНР, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T09:19

2022-05-29T09:19

2022-05-29T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

днр

пантелеймоновка (горловский район)

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Пантелеймоновку в ДНР, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.15.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

украина

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, пантелеймоновка (горловский район), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр