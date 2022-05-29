https://ria.ru/20220529/dodon-1791523919.html

Додон не верит, что Санду узнала об его аресте из СМИ

Додон не верит, что Санду узнала об его аресте из СМИ - РИА Новости, 29.05.2022

Додон не верит, что Санду узнала об его аресте из СМИ

Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон подверг критике заявления действующей главы республики Майи Санду, о том, что она узнала из... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:51

2022-05-29T11:51

2022-05-29T11:51

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон подверг критике заявления действующей главы республики Майи Санду, о том, что она узнала из СМИ об аресте политика.В пятницу по итогам заседания Высшего совета безопасности Санду заявила, что не была в курсе об аресте Додона, о произошедшем она узнала из СМИ."В обысках у меня дома была задействован СИБ, который напрямую подчиняется президенту страны. Прекрасно знаю, что СИБ, МВД и другие учреждения ежедневно докладывают первым лицам государства. Это обычный институциональный процесс. Не думаю, что СИБ, МВД, прокуратура, НАЦ не уведомили Майю Санду об этой специальной операции, в ходе которой планировалось обыскать людьми в масках и задержать бывшего президента страны", - написал в воскресенье Додон в социальных сетях.Экс-президент считает, что уголовное дело против него преследует геополитические цели."Абсолютно убежден, что мое дело находится на политическом контроле, может быть, даже на контроле, выходящим за стены президентуры. У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определённые геополитические цели, а всё тайное рано или поздно становится явным", - отметил Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом.

https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791081169.html

https://ria.ru/20220527/dodon-1791211930.html

молдавия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду