https://ria.ru/20220529/dnr-1791506117.html
В ДНР рассказали о количестве обстрелов за сутки
В ДНР рассказали о количестве обстрелов за сутки - РИА Новости, 29.05.2022
В ДНР рассказали о количестве обстрелов за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 47 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив в общей сложности 239 единиц боеприпасов,... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T09:22
2022-05-29T09:22
2022-05-29T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
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донбасс
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 47 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив в общей сложности 239 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Выпустив 239 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки были ранены два мирных жителя, повреждены 30 домостроений, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/insinuatsii-1791484142.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
09:22 29.05.2022 (обновлено: 09:24 29.05.2022)
В ДНР рассказали о количестве обстрелов за сутки
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию