https://ria.ru/20220529/chekhiya-1791549620.html

Чехия направила на Украину военные материалы на сумму 152 миллиона долларов

Чехия направила на Украину военные материалы на сумму 152 миллиона долларов - РИА Новости, 29.05.2022

Чехия направила на Украину военные материалы на сумму 152 миллиона долларов

Правительство Чехии до настоящего времени направило на Украину военные материалы на общую сумму более 3,5 миллиарда крон (около 152,1 миллиона долларов) и... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:54

2022-05-29T14:54

2022-05-29T14:54

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ПРАГА, 29 мая – РИА Новости. Правительство Чехии до настоящего времени направило на Украину военные материалы на общую сумму более 3,5 миллиарда крон (около 152,1 миллиона долларов) и готовит новые поставки, сообщило в воскресенье сетевое издание České noviny со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову."Чешский кабмин до настоящего времени предоставил Украине военные материалы на общую сумму более чем 3,5 миллиарда крон. В ближайшее время мы предложим правительству осуществить на Украину новые поставки на 600-700 миллионов крон (около 26-30 миллионов долларов)", - цитирует издание главу военного ведомства.При этом Чернохова подтвердила, что Чехия поставляет на Украину, в том числе, и тяжелую военную технику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

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в мире, владимир путин, украина, чехия, россия