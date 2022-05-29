https://ria.ru/20220529/armeniya-1791546699.html

Ереван обвинил Баку в нарушении перемирия, погиб армянский военный

Ереван обвинил Баку в нарушении перемирия, погиб армянский военный - РИА Новости, 29.05.2022

Ереван обвинил Баку в нарушении перемирия, погиб армянский военный

МИД Армении обвинили азербайджанскую сторону в нарушении 28 мая режима перемирия на границе, в результате которого погиб армянский военнослужащий. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:22

2022-05-29T14:22

2022-05-29T14:35

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ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. МИД Армении обвинили азербайджанскую сторону в нарушении 28 мая режима перемирия на границе, в результате которого погиб армянский военнослужащий.Ранее минобороны Армении заявило, что военнослужащий срочной службы Давид Варданян был ранен 28 мая в результате обстрела со стороны Азербайджана. Министерство обороны Азербайджана позже назвало дезинформацией это сообщение армянской стороны. В воскресенье армянское военное ведомства сообщило, что получивший ранение военный скончался."Решительно осуждаем грубое нарушение вооруженными силами Азербайджана 28 мая режима прекращения огня на юго-восточном направлении границы, в результате которого погиб военнослужащий ВС Армении рядовой Давид Варданян", - говорится в заявлении. В МИД отметили, что "этой провокации предшествовали деструктивные, воинственные и максималистские заявления президента Азербайджана 27 мая, включавшие в себе посягательства в отношении суверенной территории Республики Армения".В ведомстве призвали сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ОДКБ, Евросоюз и все международное сообщество дать "должную и адресную оценку провокационным действиям и заявлениям Азербайджана, агрессивной риторике, направленной на подрыв усилий по установлению мира на Южном Кавказе". "Призываем руководство Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, риторики, выполнять обязательств, взятые в рамках трехсторонних заявлений и по итогам брюссельских встреч для установления стабильности безопасности в регионе", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html

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