14:22 29.05.2022 (обновлено: 14:35 29.05.2022)
Ереван обвинил Баку в нарушении перемирия, погиб армянский военный
МИД Армении обвинил Баку в нарушении перемирия, погиб армянский военный
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. МИД Армении обвинили азербайджанскую сторону в нарушении 28 мая режима перемирия на границе, в результате которого погиб армянский военнослужащий.
Ранее минобороны Армении заявило, что военнослужащий срочной службы Давид Варданян был ранен 28 мая в результате обстрела со стороны Азербайджана. Министерство обороны Азербайджана позже назвало дезинформацией это сообщение армянской стороны. В воскресенье армянское военное ведомства сообщило, что получивший ранение военный скончался.
"Решительно осуждаем грубое нарушение вооруженными силами Азербайджана 28 мая режима прекращения огня на юго-восточном направлении границы, в результате которого погиб военнослужащий ВС Армении рядовой Давид Варданян", - говорится в заявлении. В МИД отметили, что "этой провокации предшествовали деструктивные, воинственные и максималистские заявления президента Азербайджана 27 мая, включавшие в себе посягательства в отношении суверенной территории Республики Армения".
В ведомстве призвали сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ОДКБ, Евросоюз и все международное сообщество дать "должную и адресную оценку провокационным действиям и заявлениям Азербайджана, агрессивной риторике, направленной на подрыв усилий по установлению мира на Южном Кавказе". "Призываем руководство Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, риторики, выполнять обязательств, взятые в рамках трехсторонних заявлений и по итогам брюссельских встреч для установления стабильности безопасности в регионе", - отмечается в сообщении.