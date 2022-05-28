Рейтинг@Mail.ru
Французы возмутились поведением Зеленского - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/zelenskiy-1791379078.html
Французы возмутились поведением Зеленского
Французы возмутились поведением Зеленского - РИА Новости, 28.05.2022
Французы возмутились поведением Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением президента Украины Владимира Зеленского, регулярно критикующего Запад за скорость поставок... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:00
2022-05-28T11:00
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением президента Украины Владимира Зеленского, регулярно критикующего Запад за скорость поставок вооружений. Большинство пользователей в комментариях выступили за прекращение передачи оружия Украине. "Всем западным странам следует немедленно прекратить поставки оружия Украине. Из-за нехватки военных средств украинские лидеры будут вынуждены капитулировать и вести переговоры с Россией, что, очевидно, является лучшим решением для всех", — поделился мнением один из пользователей сайта издания. "Зеленский позволяет себе ругать Запад, регулярно кусая руку, которая его кормит и все это после того, как он отказался выполнять Минские соглашения", — написал один из комментаторов. "Спасибо Германии за то, что она не усугубила этот конфликт, который, в конечном счете, должен нас очень мало беспокоить, но который определенно подорвет нашу экономику", — заявил Benoit Dubois. "Все стараются изо всех сил для Украины. Похоже на телемарафон. Тут танк, там ПВО и т.д. При этом европейским чиновникам, которые думают только о санкциях против собственного народа, некогда предложить мирное решение конфликта", — заключил еще один француз. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220527/alyans-1791008002.html
https://ria.ru/20220526/medvedev-1790971353.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9a88e906304b244f9f6362f63b295211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский
11:00 28.05.2022
 
Французы возмутились поведением Зеленского

Читатели Le Figaro возмутились поведением Зеленского из-за регулярной критики Запада

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением президента Украины Владимира Зеленского, регулярно критикующего Запад за скорость поставок вооружений.

Большинство пользователей в комментариях выступили за прекращение передачи оружия Украине.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 03:01Специальная военная операция на Украине
СМИ: Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России
"Всем западным странам следует немедленно прекратить поставки оружия Украине. Из-за нехватки военных средств украинские лидеры будут вынуждены капитулировать и вести переговоры с Россией, что, очевидно, является лучшим решением для всех", — поделился мнением один из пользователей сайта издания.

"Зеленский позволяет себе ругать Запад, регулярно кусая руку, которая его кормит и все это после того, как он отказался выполнять Минские соглашения", — написал один из комментаторов.

"Спасибо Германии за то, что она не усугубила этот конфликт, который, в конечном счете, должен нас очень мало беспокоить, но который определенно подорвет нашу экономику", — заявил Benoit Dubois.

"Все стараются изо всех сил для Украины. Похоже на телемарафон. Тут танк, там ПВО и т.д. При этом европейским чиновникам, которые думают только о санкциях против собственного народа, некогда предложить мирное решение конфликта", — заключил еще один француз.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 20:49
Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к Генри Киссинджеру
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала