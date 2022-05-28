Французы возмутились поведением Зеленского
Читатели Le Figaro возмутились поведением Зеленского из-за регулярной критики Запада
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением президента Украины Владимира Зеленского, регулярно критикующего Запад за скорость поставок вооружений.
Большинство пользователей в комментариях выступили за прекращение передачи оружия Украине.
Большинство пользователей в комментариях выступили за прекращение передачи оружия Украине.
"Всем западным странам следует немедленно прекратить поставки оружия Украине. Из-за нехватки военных средств украинские лидеры будут вынуждены капитулировать и вести переговоры с Россией, что, очевидно, является лучшим решением для всех", — поделился мнением один из пользователей сайта издания.
"Зеленский позволяет себе ругать Запад, регулярно кусая руку, которая его кормит и все это после того, как он отказался выполнять Минские соглашения", — написал один из комментаторов.
"Спасибо Германии за то, что она не усугубила этот конфликт, который, в конечном счете, должен нас очень мало беспокоить, но который определенно подорвет нашу экономику", — заявил Benoit Dubois.
"Все стараются изо всех сил для Украины. Похоже на телемарафон. Тут танк, там ПВО и т.д. При этом европейским чиновникам, которые думают только о санкциях против собственного народа, некогда предложить мирное решение конфликта", — заключил еще один француз.
"Зеленский позволяет себе ругать Запад, регулярно кусая руку, которая его кормит и все это после того, как он отказался выполнять Минские соглашения", — написал один из комментаторов.
"Спасибо Германии за то, что она не усугубила этот конфликт, который, в конечном счете, должен нас очень мало беспокоить, но который определенно подорвет нашу экономику", — заявил Benoit Dubois.
"Все стараются изо всех сил для Украины. Похоже на телемарафон. Тут танк, там ПВО и т.д. При этом европейским чиновникам, которые думают только о санкциях против собственного народа, некогда предложить мирное решение конфликта", — заключил еще один француз.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.