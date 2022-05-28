https://ria.ru/20220528/zelenskiy-1791379078.html

Французы возмутились поведением Зеленского

Французы возмутились поведением Зеленского - РИА Новости, 28.05.2022

Французы возмутились поведением Зеленского

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением президента Украины Владимира Зеленского, регулярно критикующего Запад за скорость поставок... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:00

2022-05-28T11:00

2022-05-28T11:00

в мире

украина

сша

европа

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением президента Украины Владимира Зеленского, регулярно критикующего Запад за скорость поставок вооружений. Большинство пользователей в комментариях выступили за прекращение передачи оружия Украине. "Всем западным странам следует немедленно прекратить поставки оружия Украине. Из-за нехватки военных средств украинские лидеры будут вынуждены капитулировать и вести переговоры с Россией, что, очевидно, является лучшим решением для всех", — поделился мнением один из пользователей сайта издания. "Зеленский позволяет себе ругать Запад, регулярно кусая руку, которая его кормит и все это после того, как он отказался выполнять Минские соглашения", — написал один из комментаторов. "Спасибо Германии за то, что она не усугубила этот конфликт, который, в конечном счете, должен нас очень мало беспокоить, но который определенно подорвет нашу экономику", — заявил Benoit Dubois. "Все стараются изо всех сил для Украины. Похоже на телемарафон. Тут танк, там ПВО и т.д. При этом европейским чиновникам, которые думают только о санкциях против собственного народа, некогда предложить мирное решение конфликта", — заключил еще один француз. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220527/alyans-1791008002.html

https://ria.ru/20220526/medvedev-1790971353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский