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В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных - РИА Новости, 28.05.2022
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В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных
В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных - РИА Новости, 28.05.2022
В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за отказ продавца заключать или же исполнять договор, если РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:46
2022-05-28T12:46
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за отказ продавца заключать или же исполнять договор, если покупатель не хочет передавать продавцу свои персональные данные. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как отмечают авторы поправок, закон направлен на ограничение практики принудительного предоставления персональных данных потребителями, когда наличие этих данных не связано непосредственно с исполнением договора.Штраф для должностных лиц составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
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общество, россия, владимир путин
12:46 28.05.2022
 
В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных

Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за принуждение к передаче личных данных

© Depositphotos / pressmasterДевушка подписывает документы
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Depositphotos / pressmaster
Девушка подписывает документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за отказ продавца заключать или же исполнять договор, если покупатель не хочет передавать продавцу свои персональные данные. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечают авторы поправок, закон направлен на ограничение практики принудительного предоставления персональных данных потребителями, когда наличие этих данных не связано непосредственно с исполнением договора.
Штраф для должностных лиц составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня 2021, 12:09
Исследование: личные данные каждого второго россиянина утекают в интернет
 
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