https://ria.ru/20220528/zakon-1791400123.html

В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных

В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных - РИА Новости, 28.05.2022

В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за отказ продавца заключать или же исполнять договор, если РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:46

2022-05-28T12:46

2022-05-28T12:46

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за отказ продавца заключать или же исполнять договор, если покупатель не хочет передавать продавцу свои персональные данные. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как отмечают авторы поправок, закон направлен на ограничение практики принудительного предоставления персональных данных потребителями, когда наличие этих данных не связано непосредственно с исполнением договора.Штраф для должностных лиц составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин