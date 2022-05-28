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В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных
В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных - РИА Новости, 28.05.2022
В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за отказ продавца заключать или же исполнять договор, если РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:46
2022-05-28T12:46
2022-05-28T12:46
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за отказ продавца заключать или же исполнять договор, если покупатель не хочет передавать продавцу свои персональные данные. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как отмечают авторы поправок, закон направлен на ограничение практики принудительного предоставления персональных данных потребителями, когда наличие этих данных не связано непосредственно с исполнением договора.Штраф для должностных лиц составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных
Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за принуждение к передаче личных данных