https://ria.ru/20220528/zakon-1791398814.html

В России упростили таможенную процедуру переработки товаров

В России упростили таможенную процедуру переработки товаров - РИА Новости, 28.05.2022

В России упростили таможенную процедуру переработки товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение применения таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории РФ, в том РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:40

2022-05-28T12:40

2022-05-28T12:40

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение применения таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории РФ, в том числе для ремонта товаров, ранее поставленных на экспорт. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предоставляет участникам внешнеэкономической деятельности возможность в отдельных случаях указывать в заявлении на переработку товаров диапазон значений для норм выхода продуктов переработки. Причем они смогут уточнить эти показатели перед завершением процедуры переработки. Это касается случаев, когда нормы выхода зависят от химического состава либо физического состояния помещаемых под процедуру переработки товаров или комплектации продуктов переработки.Документ также предоставляет право переработчикам перемещать сырье между производственными предприятиями, осуществляющими переработку товаров. А изменения и дополнения в разрешение на переработку товаров можно будет вносить после совершения операций по переработке. Таким образом, исключается необходимость внесения изменений и дополнений в разрешение на протяжении всего срока действия таможенной процедуры переработки.Кроме того, срок рассмотрения заявлений на внесение изменений (дополнений) в разрешение на переработку товаров по различным основаниям сокращается с десяти до трех дней. А при подаче заявления на переработку разрешается не указывать сведения об отходах, образующихся в результате совершения операций по переработке, если на дату его подачи такая информация отсутствует. До принятия закона участникам внешнеэкономической деятельности приходилось многократно заявлять сведения об отходах и корректировать норму выхода образовавшихся в процессе переработки продуктов.Раньше при применении процедуры переработки в случае совершения операций по ремонту технологических товаров возникали случаи, когда заказчик требовал осуществлять отправку отходов, образовавшихся в результате переработки (например, демонтированных в процессе ремонта узлов и агрегатов) одновременно с отправкой продуктов переработки. В связи с этим возникала необходимость в сокращении срока рассмотрения заявления на внесение изменений (дополнений) в разрешение на переработку для внесения в него сведений об отходах в целях отправки их заказчику вместе с отремонтированным товаром.Кроме того, при получении разрешения на переработку товаров, сырьевых товаров в случаях, когда нормы выхода зависят от химического или физического состояния иностранных товаров, помещаемых под процедуру переработки либо комплектации продуктов переработки, заявитель не мог указать точные сведения о нормах выхода продуктов переработки. Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20220329/otkhody-1780695837.html

https://realty.ria.ru/20220526/tbo-1790379934.html

https://ria.ru/20220427/importozameschenie-1785605387.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин