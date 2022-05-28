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Для "Юнармии" создали мобильное приложение - РИА Новости, 28.05.2022
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Для "Юнармии" создали мобильное приложение
Для "Юнармии" создали мобильное приложение - РИА Новости, 28.05.2022
Для "Юнармии" создали мобильное приложение
Защищенное мобильное приложение с возможностью подачи заявки на вступление и опцией переписки с товарищами создали для участников всероссийского движения... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:12
2022-05-28T15:12
технологии
россия
юнармия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Защищенное мобильное приложение с возможностью подачи заявки на вступление и опцией переписки с товарищами создали для участников всероссийского движения "Юнармия", сообщила в субботу заместитель начальника главного штаба движения Екатерина Чижикова."Темп событий, темп будущего ускоряется на глазах. Чтобы успевать за эпохой, достойно отвечать на ее вызовы, движению ("Юнармия") нужны свои высокие технологии. Современное качественное мобильное приложение - один из шагов на этом инновационном пути", - сказала она, представляя программу на фестивале "Патриотизм будущего".Приложение будет содержать справочный раздел с информацией о движении, а также набором базовых знаний о навыках повседневного быта и правилами выживания в экстремальных ситуациях. Кроме того, программа содержит упрощенную систему подачи заявки на вступление в движение. С помощью нее можно будет узнать, где находится ближайший штаб "Юнармии", какие понадобятся документы. Также в приложении есть карта объектов министерства обороны РФ, которые могут посетить юнармейцы по экскурсионно-познавательной программе.Юнармейцы смогут переписываться с товарищами по движению. Предполагается, что помощью приложения получится рассылать важную информацию сразу многим участникам движения, получать обратную связь от них, а также от наставников и командиров. Помимо этого, в приложении также можно выполнять задания, формировать цифровое портфолио и подавать заявки на участие в мероприятиях.
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технологии, россия, юнармия
15:12 28.05.2022
 
Для "Юнармии" создали мобильное приложение

Заместитель начальника главного штаба: для "Юнармии" создали мобильное приложение

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастники военно-патриотического общественного движения "Юнармия"
Участники военно-патриотического общественного движения Юнармия - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Защищенное мобильное приложение с возможностью подачи заявки на вступление и опцией переписки с товарищами создали для участников всероссийского движения "Юнармия", сообщила в субботу заместитель начальника главного штаба движения Екатерина Чижикова.
"Темп событий, темп будущего ускоряется на глазах. Чтобы успевать за эпохой, достойно отвечать на ее вызовы, движению ("Юнармия") нужны свои высокие технологии. Современное качественное мобильное приложение - один из шагов на этом инновационном пути", - сказала она, представляя программу на фестивале "Патриотизм будущего".
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Приложение будет содержать справочный раздел с информацией о движении, а также набором базовых знаний о навыках повседневного быта и правилами выживания в экстремальных ситуациях. Кроме того, программа содержит упрощенную систему подачи заявки на вступление в движение. С помощью нее можно будет узнать, где находится ближайший штаб "Юнармии", какие понадобятся документы. Также в приложении есть карта объектов министерства обороны РФ, которые могут посетить юнармейцы по экскурсионно-познавательной программе.
Юнармейцы смогут переписываться с товарищами по движению. Предполагается, что помощью приложения получится рассылать важную информацию сразу многим участникам движения, получать обратную связь от них, а также от наставников и командиров. Помимо этого, в приложении также можно выполнять задания, формировать цифровое портфолио и подавать заявки на участие в мероприятиях.
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