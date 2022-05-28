https://ria.ru/20220528/vsu-1791462216.html

ВСУ за 15 минут выпустили 10 ракет из "Града" по четырем населенным пунктам

ВСУ за 15 минут выпустили 10 ракет из "Града" по четырем населенным пунктам - РИА Новости, 28.05.2022

ВСУ за 15 минут выпустили 10 ракет из "Града" по четырем населенным пунктам

Украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР, в том числе Донецк, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T20:12

2022-05-28T20:12

2022-05-28T20:17

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР, в том числе Донецк, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке, десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой, десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, а также шесть снарядов того же калибра по Озеряновке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

донецк (днр)

россия

украина

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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина