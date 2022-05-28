Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за 15 минут выпустили 10 ракет из "Града" по четырем населенным пунктам - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/vsu-1791462216.html
ВСУ за 15 минут выпустили 10 ракет из "Града" по четырем населенным пунктам
ВСУ за 15 минут выпустили 10 ракет из "Града" по четырем населенным пунктам - РИА Новости, 28.05.2022
ВСУ за 15 минут выпустили 10 ракет из "Града" по четырем населенным пунктам
Украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР, в том числе Донецк, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T20:12
2022-05-28T20:17
в мире
владимир путин
донецк (днр)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_8a602a37bdcea5b84f354323e08da1ba.jpg
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР, в том числе Донецк, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке, десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой, десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, а также шесть снарядов того же калибра по Озеряновке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
донецк (днр)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_914d0cb9f4de76f536b5a4f385486d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина
20:12 28.05.2022 (обновлено: 20:17 28.05.2022)
 
ВСУ за 15 минут выпустили 10 ракет из "Града" по четырем населенным пунктам

ВСУ за 15 минут выпустили 10 ракет из "Града" по четырем населенным пунктам

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области
Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР, в том числе Донецк, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке, десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой, десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, а также шесть снарядов того же калибра по Озеряновке.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Женщина на митинге в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 08:00
…И украинизация всей Европы!
 
В миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала