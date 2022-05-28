15:00 28.05.2022 (обновлено: 15:53 28.05.2022)
Володин рассказал, в каком качестве Байден и Зеленский войдут в историю
Володин: Байден и Зеленский войдут в историю как президенты, устроившие мировой голодомор
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил президента США Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского в провоцировании глобального голода.
"Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете", — написал он в Telegram-канале.
Он напомнил, что Вашингтон и Брюссель предлагают опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, при этом многие области Украины в полном объеме не провели весенне-полевые работы. Все это, по мнению Володина, может привести к дефициту продовольствия.
"Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А что касается калийных — с полным отсутствием. Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира", — сказал он.
По его словам, из-за этого во многих государствах по всему миру может начаться голод.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
Ситуацию осложняют и трудности с экспортом зерна из Украины. Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, это может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.