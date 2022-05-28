https://ria.ru/20220528/ukraina-1791416019.html

Володин рассказал, в каком качестве Байден и Зеленский войдут в историю

Володин рассказал, в каком качестве Байден и Зеленский войдут в историю - РИА Новости, 28.05.2022

Володин рассказал, в каком качестве Байден и Зеленский войдут в историю

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил президента США Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского в провоцировании глобального голода. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:00

2022-05-28T15:00

2022-05-28T15:53

специальная военная операция на украине

экономика

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сша

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил президента США Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского в провоцировании глобального голода."Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете", — написал он в Telegram-канале.Он напомнил, что Вашингтон и Брюссель предлагают опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, при этом многие области Украины в полном объеме не провели весенне-полевые работы. Все это, по мнению Володина, может привести к дефициту продовольствия."Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А что касается калийных — с полным отсутствием. Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира", — сказал он.По его словам, из-за этого во многих государствах по всему миру может начаться голод.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие. Ситуацию осложняют и трудности с экспортом зерна из Украины. Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, это может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф