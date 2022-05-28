https://ria.ru/20220528/tserkov-1791410982.html

РПЦ может рассмотреть превращение епархии Литвы в самоуправляемую церковь

РПЦ может рассмотреть превращение епархии Литвы в самоуправляемую церковь - РИА Новости, 28.05.2022

РПЦ может рассмотреть превращение епархии Литвы в самоуправляемую церковь

Комиссия Русской православной церкви (РПЦ) для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии может обсудить предоставление ей статуса... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:15

2022-05-28T14:15

2022-05-28T14:15

религия

религия

литва

русская православная церковь

николай балашов

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комиссия Русской православной церкви (РПЦ) для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии может обсудить предоставление ей статуса самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, рассказал РИА Новости член комиссии, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.Священный синод РПЦ 27 мая постановил создать комиссию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии. В состав комиссии вошел, в числе прочих, протоиерей Цыпин."От самой епархии как будто бы – я не знаю, возможно, это не точно – была инициатива или просьба, чтобы она получила статус, одинаковый с Эстонской или Латвийской самоуправляемыми церквами. Возможно, эта тема будет обсуждаться", – сообщил Цыпин.Латвийская самоуправляемая православная церковь и Эстонская православная церковь Московского патриархата принадлежат к самоуправляемым церквам в составе Русской церкви.Присоединение епархии к Константинопольскому патриархату, на котором настаивают литовские власти, по его словам, не может даже обсуждаться. "Это не может у нас решаться. У нас нет даже общения сейчас с Константинопольским патриархатом, поэтому это как если бы односторонне принималось решение о передаче Псковской области в состав Эстонии. Такого не может быть по природе вещей", – заключил Цыпин.Как сообщалось ранее, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поддержала переход Виленско-Литовской епархии Московского патриархата в юрисдикцию Константинопольского патриархата - соответствующее письмо, как уточняется, было передано послом Литвы в Турции патриарху Константинопольскому Варфоломею.После этого митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) прокомментировал "появившиеся в прессе утверждения о том, что православные Литвы обратились к Вселенскому патриарху с просьбой принять их под свой омофор и восстановить деятельность приходов Константинопольского патриархата в Литве". Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте епархии, "абсолютное большинство православных мирян и священнослужителей сохраняют верность Православной церкви в Литве, находящейся в канонической юрисдикции Московского патриархата", и не помышляют о переходе в другие автокефальные церкви.Зампред Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, также вошедший в учрежденную Синодом комиссию, заявил РИА Новости, что попытки властей Литвы расколоть православную общину этой страны и призвать Константинопольского патриарха к вмешательству в ее церковную жизнь приведут к обострению конфликтов в литовском обществе.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785163445.html

https://ria.ru/20220424/patriarkh-1785174131.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

религия, литва, русская православная церковь, николай балашов