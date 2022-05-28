https://ria.ru/20220528/tekhnologii-1791412078.html

Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий

Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий - РИА Новости, 28.05.2022

Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий

Правительство России одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий поддержку отрасли информационных технологий, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:19

2022-05-28T14:19

2022-05-28T14:19

технологии

россия

правительство рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий поддержку отрасли информационных технологий, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №77694-8 "О внесении изменений в статью 2593 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"", - говорится в сообщении.Уточняется, что поправками предусматриваются меры, направленные на поддержку отрасли информационных технологий, во исполнение решений, принятых президентом и правительством России.Кроме того, в данный проект будут внесены дополнительные положения. Они предусматривают, что в сумму доходов для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по льготной ставке не включаются доходы от реализации долей участия в уставном капитале, принадлежащих налогоплательщику больше одного года.

https://ria.ru/20220524/biznes-1789833769.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, правительство рф