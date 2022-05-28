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Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий - РИА Новости, 28.05.2022
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Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий
Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий - РИА Новости, 28.05.2022
Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий
Правительство России одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий поддержку отрасли информационных технологий, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:19
2022-05-28T14:19
технологии
россия
правительство рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий поддержку отрасли информационных технологий, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №77694-8 "О внесении изменений в статью 2593 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"", - говорится в сообщении.Уточняется, что поправками предусматриваются меры, направленные на поддержку отрасли информационных технологий, во исполнение решений, принятых президентом и правительством России.Кроме того, в данный проект будут внесены дополнительные положения. Они предусматривают, что в сумму доходов для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по льготной ставке не включаются доходы от реализации долей участия в уставном капитале, принадлежащих налогоплательщику больше одного года.
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технологии, россия, правительство рф
14:19 28.05.2022
 
Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий

Правительство одобрило проект, направленный на поддержку отрасли информационных технологий

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий поддержку отрасли информационных технологий, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №77694-8 "О внесении изменений в статью 2593 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поправками предусматриваются меры, направленные на поддержку отрасли информационных технологий, во исполнение решений, принятых президентом и правительством России.
Кроме того, в данный проект будут внесены дополнительные положения. Они предусматривают, что в сумму доходов для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по льготной ставке не включаются доходы от реализации долей участия в уставном капитале, принадлежащих налогоплательщику больше одного года.
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