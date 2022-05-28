https://ria.ru/20220528/tatarstan-1791436579.html

Русский народный праздник Каравон прошел в Татарстане в 30-й раз

Русский народный праздник Каравон прошел в Татарстане в 30-й раз - РИА Новости, 28.05.2022

Русский народный праздник Каравон прошел в Татарстане в 30-й раз

Русский народный праздник Каравон прошел в субботу в селе Никольское в Татарстане в 30-й раз и собрал в этом году около 170 творческих коллективов и народных... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:20

2022-05-28T17:20

2022-05-28T17:20

справки

рустам минниханов

николай чудотворец

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КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Русский народный праздник Каравон прошел в субботу в селе Никольское в Татарстане в 30-й раз и собрал в этом году около 170 творческих коллективов и народных умельцев из 20 российских регионов, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Каравон 30-й раз проходит в этом прекрасном селе, он начинает череду наших национальных праздников – марийского, чувашского, татарского Сабантуя… Каравон сегодня – один из узнаваемых брендов нашей республики", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов во время посещения праздника.Он сообщил, что гостями Каравона в этом году стали 170 творческих коллективов, исполнителей, представителей народных промыслов, умельцев из более чем 20 российских регионов. Все они бережно сохраняют исторические, культурные традиции и достояние народов страны, основа которой – русская культура."Каравон – это яркая звезда народной культуры, озаряющая нас лучами исконной духовности, подлинной соборности и живительного творчества. В селе Никольское, где столетиями проводится Каравон, тесно соприкасаются прошлое и настоящее, происходит встреча поколений, закладываются основы национального самосознания. В бережно сохраняемых и передаваемых потомкам традициях обрядового песенно-игрового творчества, как в чудесном зеркале, отражаются лучшие качества русского народа", - отметил Минниханов в поздравлении.В рамках праздника по традиции были организованы специализированные творческие и тематические площадки: "Широкая ярмарка" (торговые ряды), "Петрушкин двор" (театрализованные представления по мотивам русских народных сказок), "Мастеровые" (мастер-классы по народно-художественным промыслам), "Кузнечный двор" (мастер-класс по изготовлению кованных изделий), "Молодецкие забавы" (традиционные русские народные игры, боевые искусства, силовые представления), "Перепляс" (состязание творческих коллективов в виртуозности исполнения русских народных танцев), "Частушечная" (состязания для любителей частушек), "Хороводная поляна" (выступления фольклорных коллективов), "Гастрономические ряды", выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства.Кроме того, были организованы экскурсии по музею истории Каравона, выставка народных костюмов жителей села Никольское и участников ансамбля "Каравон" XIX-начала XX веков.Праздник Каравон в селе Никольском имеет более чем 300-летние корни. Приурочен он к престольному празднику села – дню Николая Чудотворца, одному из важнейших праздников в крестьянском календаре: к этому времени заканчивается сев основных сельскохозяйственных культур. В селе Никольское праздник отмечался в течение трех дней: начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома к праздничным столам, а затем на улицы, где устраивались гулянья и хоровод (по-старинному каравон).Традиция "играть каравон" в первозданном виде сохранилась только в Никольском, и в этом уникальность праздника. В селе еще живут не только свидетели, но и носители данного обряда. По старинной традиции участники хоровода, держась за мизинцы, ходили "каравонным" ("утиным") шагом, то уменьшая, то увеличивая хоровод, вращая его "по солнцу". Отмечался праздник регулярно с XVII века, но в 1950-х годах был запрещен, как религиозный. Возрожден он был лишь в 1990-е годы благодаря старожилам села и народному фольклорному ансамблю "Каравон", созданному с участием носителей традиции.

https://ria.ru/20220520/tsvety-1788770060.html

https://ria.ru/20220525/shkola-1790641706.html

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справки, рустам минниханов, николай чудотворец