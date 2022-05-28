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Астраханский журналист получил условный срок за мошенничество
Астраханский журналист получил условный срок за мошенничество - РИА Новости, 28.05.2022
Астраханский журналист получил условный срок за мошенничество
Суд в Астраханской области приговорил местного журналиста Игоря Белякова к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно за мошенничество при размещении... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T18:13
2022-05-28T18:13
2022-05-28T18:13
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Суд в Астраханской области приговорил местного журналиста Игоря Белякова к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно за мошенничество при размещении материалов в теле- и радиопередачах, сообщает УФСБ России по Астраханской области.По данным местных СМИ, Беляков является автором передачи "Клевое место" и организатором рыбацкого фестиваля "Вобла".По информации ведомства, будучи директором ООО "Астраханский пресс-клуб", Беляков заключал договоры с учреждением, подведомственным минспорту региона - "Центр развития спортивной инфраструктуры". Согласно документам, он должен был размещать в СМИ аудио- и видеоматериалы о спортивных мероприятиях, проводимых в регионе. Однако, как установили правоохранители, эти услуги он не оказывал, предоставляя заказчику фиктивные эфирные справки и акты выполненных работ. Ущерб бюджету Астраханской области составил более 4 миллионов рублей.По данным районного суда, уголовное дело было возбуждено по пяти эпизодам мошенничества."Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил наказание Белякову в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере 250 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
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происшествия, астраханская область
Астраханский журналист получил условный срок за мошенничество
УФСБ России: астраханский журналист получил условный срок за мошенничество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Суд в Астраханской области приговорил местного журналиста Игоря Белякова к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно за мошенничество при размещении материалов в теле- и радиопередачах, сообщает УФСБ России по Астраханской области.
По данным местных СМИ, Беляков является автором передачи "Клевое место" и организатором рыбацкого фестиваля "Вобла".
По информации ведомства, будучи директором ООО "Астраханский пресс-клуб", Беляков заключал договоры с учреждением, подведомственным минспорту региона - "Центр развития спортивной инфраструктуры". Согласно документам, он должен был размещать в СМИ аудио- и видеоматериалы о спортивных мероприятиях, проводимых в регионе. Однако, как установили правоохранители, эти услуги он не оказывал, предоставляя заказчику фиктивные эфирные справки и акты выполненных работ. Ущерб бюджету Астраханской области
составил более 4 миллионов рублей.
По данным районного суда, уголовное дело было возбуждено по пяти эпизодам мошенничества.
"Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил наказание Белякову в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере 250 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.