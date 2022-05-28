https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022 - РИА Новости, 28.05.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T13:27

2022-05-28T13:27

2022-05-28T14:10

инфографика

россия

украина

спецоперация

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

народная милиция лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 мая 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзным частям удалось зайти в Северодонецк и отрезать украинской армии путь к отступлению. Из трех мостов, соединяющих этот город с Лисичанском, один разрушен, второй находится в аварийном состоянии и не выдержит тяжелую технику, третий контролируют военнослужащие ЛНР. Накануне не прекращались бои за овладение Камышевахой, полностью зачищен Лиман.Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты Украины. Было уничтожено 70 пунктов управления противника, восемь складов боеприпасов, 685 районов сосредоточения живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25, вертолет Ми-8 и 18 беспилотников. Кроме того, они перехватили семь реактивных снарядов РСЗО "Смерчь" и одну баллистическую ракету "Точка-У".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотников, 324 зенитных ракетных комплекса, 444 реактивные системы залпового огня, 3297 танков и других бронемашин, 1714 орудий полевой артиллерии и 3245 единиц автомобильной техники.

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, украина, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, народная милиция лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, инфографика