https://ria.ru/20220528/soglashenie-1791399356.html

Путин утвердил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

Путин утвердил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве - РИА Новости, 28.05.2022

Путин утвердил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве, разрешающий гражданам этих стран... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:42

2022-05-28T12:42

2022-05-28T12:42

россия

южная осетия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве, разрешающий гражданам этих стран быть обладателями паспортом двух стран.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, граждане России и Южной Осетии смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта.До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон.Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически будет продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за полгода до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие. -0-

https://ria.ru/20220527/referendum-1791305758.html

россия

южная осетия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, южная осетия, в мире, владимир путин