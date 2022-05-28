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Путин утвердил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве - РИА Новости, 28.05.2022
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Путин утвердил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
Путин утвердил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве - РИА Новости, 28.05.2022
Путин утвердил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве, разрешающий гражданам этих стран... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:42
2022-05-28T12:42
россия
южная осетия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве, разрешающий гражданам этих стран быть обладателями паспортом двух стран.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, граждане России и Южной Осетии смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта.До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон.Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически будет продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за полгода до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие. -0-
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южная осетия
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россия, южная осетия, в мире, владимир путин
12:42 28.05.2022
 
Путин утвердил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве, разрешающий гражданам этих стран быть обладателями паспортом двух стран.
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Вчера, 20:01
ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России
Согласно документу, граждане России и Южной Осетии смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта.
До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон.
Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически будет продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за полгода до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие. -0-
 
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