https://ria.ru/20220528/skadovsk-1791452686.html

Водоканалы херсонского Скадовска вновь снабжены водой для посева пшеницы

Водоканалы херсонского Скадовска вновь снабжены водой для посева пшеницы - РИА Новости, 29.05.2022

Водоканалы херсонского Скадовска вновь снабжены водой для посева пшеницы

Фермеры Скадовского района Херсонской области получили доступ к воде для обеспечения посева пшеницы и риса, вода по каналам начала поступать в нужном объеме,... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-28T19:03

2022-05-28T19:03

2022-05-29T00:20

жкх

херсон

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СКАДОВСК (Херсонская область), 28 мая - РИА Новости. Фермеры Скадовского района Херсонской области получили доступ к воде для обеспечения посева пшеницы и риса, вода по каналам начала поступать в нужном объеме, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко."В Скадовский район пошла вода. Нужно было наполнить канал, который идет на Крым, потом потихоньку наполнять наш канал. Подняли задвижки, и вот теперь она от восточного идет к западному. Значит, весь Скадовский район будет запитываться этой водой", - сказал Швайко.По словам главы администрации, ранее фермеры не начинали посевную, опасаясь отсутствия воды для орошения, так как в данном районе Херсона полив полей производится только искусственно и требует большого объема воды."Теперь им опасаться нечего, и работа будет идти", - добавил Швайко.

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

херсон

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"Можно сеять и собирать урожай". Фермеры херсонского Скадовска получили доступ к воде Фермеры Скадовского района Херсонской области получили доступ к воде для обеспечения посева нового урожая пшеницы и риса, вода по каналам начала поступать в нужном объеме, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко. 2022-05-28T19:03 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, херсон