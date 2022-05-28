https://ria.ru/20220528/skadovsk-1791452686.html
Водоканалы херсонского Скадовска вновь снабжены водой для посева пшеницы
Водоканалы херсонского Скадовска вновь снабжены водой для посева пшеницы - РИА Новости, 29.05.2022
Водоканалы херсонского Скадовска вновь снабжены водой для посева пшеницы
Фермеры Скадовского района Херсонской области получили доступ к воде для обеспечения посева пшеницы и риса, вода по каналам начала поступать в нужном объеме,... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-28T19:03
2022-05-28T19:03
2022-05-29T00:20
жкх
херсон
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СКАДОВСК (Херсонская область), 28 мая - РИА Новости. Фермеры Скадовского района Херсонской области получили доступ к воде для обеспечения посева пшеницы и риса, вода по каналам начала поступать в нужном объеме, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко."В Скадовский район пошла вода. Нужно было наполнить канал, который идет на Крым, потом потихоньку наполнять наш канал. Подняли задвижки, и вот теперь она от восточного идет к западному. Значит, весь Скадовский район будет запитываться этой водой", - сказал Швайко.По словам главы администрации, ранее фермеры не начинали посевную, опасаясь отсутствия воды для орошения, так как в данном районе Херсона полив полей производится только искусственно и требует большого объема воды."Теперь им опасаться нечего, и работа будет идти", - добавил Швайко.
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херсон
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"Можно сеять и собирать урожай". Фермеры херсонского Скадовска получили доступ к воде
Фермеры Скадовского района Херсонской области получили доступ к воде для обеспечения посева нового урожая пшеницы и риса, вода по каналам начала поступать в нужном объеме, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко.
2022-05-28T19:03
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жкх, херсон
19:03 28.05.2022 (обновлено: 00:20 29.05.2022)
Водоканалы херсонского Скадовска вновь снабжены водой для посева пшеницы
Глава ВГА: водоканалы херсонского Скадовска вновь снабжены водой для посева пшеницы и риса
СКАДОВСК (Херсонская область), 28 мая - РИА Новости. Фермеры Скадовского района Херсонской области получили доступ к воде для обеспечения посева пшеницы и риса, вода по каналам начала поступать в нужном объеме, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко.
"В Скадовский район пошла вода. Нужно было наполнить канал, который идет на Крым, потом потихоньку наполнять наш канал. Подняли задвижки, и вот теперь она от восточного идет к западному. Значит, весь Скадовский район будет запитываться этой водой", - сказал Швайко.
По словам главы администрации, ранее фермеры не начинали посевную, опасаясь отсутствия воды для орошения, так как в данном районе Херсона
полив полей производится только искусственно и требует большого объема воды.
"Теперь им опасаться нечего, и работа будет идти", - добавил Швайко.