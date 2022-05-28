https://ria.ru/20220528/samolet-1791417376.html

Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе

Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе - РИА Новости, 28.05.2022

Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе

Технический сбой произошел в небе над Белоруссией в самолете, выполнявшем рейс Стамбул-Москва, авиалайнер приземлился в Вильнюсском аэропорту, сообщает газета... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:10

2022-05-28T15:10

2022-05-28T15:10

в мире

стамбул

москва

вильнюс

turkish airlines

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/79/1490857920_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_30afb2a22970c93d4a0ec73603354bc7.jpg

АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Технический сбой произошел в небе над Белоруссией в самолете, выполнявшем рейс Стамбул-Москва, авиалайнер приземлился в Вильнюсском аэропорту, сообщает газета Star."Согласно полученной информации, в самолете авиакомпании "Турецкие авиалинии", вылетевшем в 07:45 (совпадает с мск) на рейс из аэропорта Стамбула в Москву, во время нахождения в воздушном пространстве Белоруссии произошел технический сбой", - сообщило издание.Уточняется, что самолет, который затем был направлен в столицу Литвы Вильнюс, без проблем приземлился в Вильнюсском аэропорту.

https://ria.ru/20220519/samolet-1789584720.html

стамбул

москва

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, москва, вильнюс, turkish airlines