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Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе
Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе - РИА Новости, 28.05.2022
Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе
Технический сбой произошел в небе над Белоруссией в самолете, выполнявшем рейс Стамбул-Москва, авиалайнер приземлился в Вильнюсском аэропорту, сообщает газета... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:10
2022-05-28T15:10
2022-05-28T15:10
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Технический сбой произошел в небе над Белоруссией в самолете, выполнявшем рейс Стамбул-Москва, авиалайнер приземлился в Вильнюсском аэропорту, сообщает газета Star."Согласно полученной информации, в самолете авиакомпании "Турецкие авиалинии", вылетевшем в 07:45 (совпадает с мск) на рейс из аэропорта Стамбула в Москву, во время нахождения в воздушном пространстве Белоруссии произошел технический сбой", - сообщило издание.Уточняется, что самолет, который затем был направлен в столицу Литвы Вильнюс, без проблем приземлился в Вильнюсском аэропорту.
https://ria.ru/20220519/samolet-1789584720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, москва, вильнюс, turkish airlines
Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе
Star: самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно сел в Вильнюсе из-за неисправности