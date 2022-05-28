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Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе - РИА Новости, 28.05.2022
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Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе
Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе - РИА Новости, 28.05.2022
Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе
Технический сбой произошел в небе над Белоруссией в самолете, выполнявшем рейс Стамбул-Москва, авиалайнер приземлился в Вильнюсском аэропорту, сообщает газета... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:10
2022-05-28T15:10
в мире
стамбул
москва
вильнюс
turkish airlines
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Технический сбой произошел в небе над Белоруссией в самолете, выполнявшем рейс Стамбул-Москва, авиалайнер приземлился в Вильнюсском аэропорту, сообщает газета Star."Согласно полученной информации, в самолете авиакомпании "Турецкие авиалинии", вылетевшем в 07:45 (совпадает с мск) на рейс из аэропорта Стамбула в Москву, во время нахождения в воздушном пространстве Белоруссии произошел технический сбой", - сообщило издание.Уточняется, что самолет, который затем был направлен в столицу Литвы Вильнюс, без проблем приземлился в Вильнюсском аэропорту.
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в мире, стамбул, москва, вильнюс, turkish airlines
15:10 28.05.2022
 
Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Вильнюсе

Star: самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно сел в Вильнюсе из-за неисправности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет "Турецких авиалиний" в небе над Стамбулом
Самолет Турецких авиалиний в небе над Стамбулом - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Самолет "Турецких авиалиний" в небе над Стамбулом. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Технический сбой произошел в небе над Белоруссией в самолете, выполнявшем рейс Стамбул-Москва, авиалайнер приземлился в Вильнюсском аэропорту, сообщает газета Star.
"Согласно полученной информации, в самолете авиакомпании "Турецкие авиалинии", вылетевшем в 07:45 (совпадает с мск) на рейс из аэропорта Стамбула в Москву, во время нахождения в воздушном пространстве Белоруссии произошел технический сбой", - сообщило издание.
Уточняется, что самолет, который затем был направлен в столицу Литвы Вильнюс, без проблем приземлился в Вильнюсском аэропорту.
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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