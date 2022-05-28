https://ria.ru/20220528/rossiya-1791128815.html

Торг неуместен. Что ждет Россию после выхода из ВТО

Торг неуместен. Что ждет Россию после выхода из ВТО - РИА Новости, 28.05.2022

Торг неуместен. Что ждет Россию после выхода из ВТО

Сразу две партии, КПРФ и "Справедливая Россия" призывают к выходу из Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения. По мнению... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T08:00

2022-05-28T08:00

2022-05-28T08:12

экономика

алексей кудрин

россия

всемирная торговая организация (вто)

международная организация труда

воз

китай

сша

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Елена Попова. Сразу две партии, КПРФ и "Справедливая Россия" призывают к выходу из Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения. По мнению депутатов, эти международные структуры, контролируемые Западом, подрывают экономику, а Россия только тратит деньги на членские взносы и не получает никакой выгоды. Им возражают: в таком случае Москва ступит на путь изоляции.Встаньте в очередьПосле начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели против России беспрецедентные санкции. Президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать такие действия членов ВТО на соответствие правилам организации. Результаты будут в июне.Последние три месяца Россия планомерно выходит из разных международных структур. По словам зампредседателя Госдумы Петра Толстого, теперь на очереди ВТО и ВОЗ. Участие в этих организациях, пояснил он, стало "безблагодатным опытом", поскольку "нам пытались навязать свои правила, которые они сейчас так легко отказались соблюдать". МИД уже направил депутатам список соглашений для возможной денонсации.Однако не все в руководстве страны настроены столь радикально. В том же МИД еще месяц назад предупреждали, что это станет "подарком недругам". Директор департамента экономического сотрудничества Дмитрий Биричевский указал на главное преимущество ВТО — сниженные таможенные тарифы."Предложение о выходе пока не оформлено законодательно. Надо проанализировать целесообразность различных международных договоров в условиях западных санкций и прочих ограничений. Это касается и ВТО. Теперь парламенту нужно либо подтвердить наши опасения, либо опровергнуть их", — говорит депутат от "Справедливой России" Александр Бабаков.Сама процедура расставания с ВТО тоже непростая. Необходимо подать заявку, которую должны одобрить все государства, после этого понадобится выполнить определенные условия. Но даже покинув организацию, придется выполнять ее требования, поскольку таковы правила ЕАЭС.Россия уже вышла из Совета Европы, Совета государств Балтийского моря и Совета по правам человека ООН. Обсуждается отказ от Болонской образовательной системы. Но глава Счетной палаты Алексей Кудрин призывает не торопиться расторгать международные соглашения, так как экономика России очень сильно интегрирована в мировую.Неоправданные ожиданияЛидер справороссов Сергей Миронов отметил, что от вступления в ВТО пострадали аграрный сектор, легкая промышленность, машиностроение и металлургия."Снижение внутренних пошлин принесло выгоду западным импортерам и ударило по собственному производителю. Так, уже к ноябрю 2012-го на прилавках стало в два раза больше зарубежной молочной продукции", — пояснил он РИА Новости.У российских компаний более высокие производственные издержки, поэтому полноценной конкуренции добиться не удалось, добавил политик. Выиграли же те, кто и так неплохо жил, — экспортеры сырья.В ВТО Россия получила статус "наиболее благоприятствуемой нации", и это повысило конкурентоспособность экспорта, но ненадолго. "С 2014-го, по мере расширения антироссийских санкций, этот единственный плюс от присоединения к ВТО терял значение, а сейчас и вовсе обнулился", — подчеркнул Миронов.Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев в 2017-м четыре раза пытался протолкнуть законопроект о денонсации соглашения. "Сорок девять тысяч страниц не перевели на русский язык — это уже нарушение. С момента вступления наш экспорт уменьшился на 11%. И потом, вы же видите: ВТО, как и прочие международные организации, контролируются и используются США как инструмент давления на другие страны", — сказал он РИА Новости.Парламентарий убежден: необходимо переформатировать участие во всех организациях, куда Россия платит "бешеные взносы", а они потом "за наши же деньги покупают против нас оружие". "Прежде всего это ВТО, ВОЗ, Международная организация труда и МВФ", — перечисляет он.Подсчитать, во сколько это обходится России, несложно. ВОЗ финансируется за счет ежегодных отчислений и добровольных пожертвований. В самый разгар пандемии США перевели 116 миллионов долларов, Китай — 57. Россия — 12 миллионов, два процента общей суммы.В ООН Москва отчисляет порядка 80 миллионов долларов. Для сравнения: Китай — 200 миллионов, Япония — 268, США — 610. В Совет Европы Россия платила 33 миллиона евро, в ОБСЕ — 8,5 миллиона, еще девять — в Международную организацию труда, в МВФ — 11,7 миллиона долларов и, наконец, в ВТО — 4,6 миллиона.То есть, выйдя из всех этих структур, Россия сэкономит около 160 миллионов долларов в год. Не так уж и много. А привилегий от участиях в этих организациях немало. Например, право вето в Совбезе ООН.А ВОЗ и ныне тамВо Всемирную организацию здравоохранения входит 194 государства. Благодаря этой структуре мир справился с малярией, началась борьба с ВИЧ, ликвидировали оспу. Пандемия коронавируса и новая оспа обезьян также в центре внимания ВОЗ.Но не все так безоблачно. Организацию сильно критиковали и даже подозревали в аферах. В частности, в 2009-м — из-за свиного гриппа, когда ВОЗ настаивала на массовой вакцинации населения. В эпидемию коронавируса — за "страх и путаницу", а не сухую информацию о заболевании. Впрочем, позже отраслевые эксперты пришли к выводу, что именно ошибка со свиным гриппом позволила быстро разработать вакцину от ковида."Кроме политиков, ВОЗ возглавляют специалисты. Будет жаль, если нам придется из организации выходить, но мы не пропадем — наоборот, через какое-то время к нам придут, чтобы участвовать в тех экспертных группах, которые мы вокруг себя сформируем," — рассуждает глава агентства ФБМА Вероника СкворцоваВТО создавали для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений. Вне организации — только 34 страны, в основном небольшие островные со слабой экономикой, а также непризнанные Абхазия, Приднестровье, Северный Кипр, Палестина.Россия стремилась в ВТО с 1993-го. Алексей Кудрин, возглавлявший министерство финансов, указывал, что иначе не совершить рывок в экономике. "Россия должна занять свою нишу в международном разделении труда, должна завоевывать зарубежные рынки. А доступ к ним возможен только по общим правилам, которые мы принимаем, вступая в ВТО", — объяснял он.В итоге Москва взяла на себя ряд обязательств, среди которых снижение таможенных пошлин на сельхозпродукцию, промышленность, автомобили и химическую продукцию. В ответ страны — участницы ВТО ослабили ограничения на российский импорт.Но после воссоединения с Крымом в 2014-м развернулась санкционная война. А теперь ситуация еще более осложнилась.Избыточная активностьПо мнению бывшего замминистра экономического развития Алексея Ведева, отечественная экономика не получила пользы от участия в ВТО, скорее наоборот, столкнулась с дополнительными трудностями во внешней торговле.Но сейчас Россия под санкциями, поэтому ВТО никакой роли не играет и денонсация соглашения стала бы избыточной активностью, продолжает собеседник РИА Новости. Другой вопрос, по какому пути пойдет экономика."Одна из глобальных идей ВТО — унификация правил и ограничений. В том числе частичный запрет на субсидирование экспорта. Все это выглядит разумно, но если ВТО отменить, международная торговля не прекратится, просто станет более хаотичной. Вместо общих правил будут двусторонние отношения", — отметил Ведев.Доктор медицинских наук, врач-терапевт Владислав Жемчугов — против выхода из ВОЗ. "Сегодня все убедились, что для микробов и вирусов не существует границ, социальных устоев, они не делят людей на бедных и богатых — планета едина. У меня есть опыт работы в международном проекте по предотвращению распространения заболеваний на дальних подступах, который мы разрабатывали совместно с американскими коллегами. ВОЗ действительно играет значительную роль в борьбе с вирусами", — говорит он."В 1990-е мы думали, что будем все это закупать за нефтяные деньги, и фармакологическая промышленность была разрушена. Сейчас все это восстанавливается, и нам есть чем поделиться с миром в плане предотвращения распространения инфекций", — подчеркивает собеседник РИА Новости.Если Россия покинет ВОЗ, продолжает врач, коллапса в здравоохранении не произойдет - специалистов, разработок, мощностей для производства вакцин и лекарств у страны достаточно.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

россия

китай

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экономика, алексей кудрин, россия, всемирная торговая организация (вто), международная организация труда, воз, китай, сша, владимир путин, петр толстой