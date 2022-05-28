https://ria.ru/20220528/pvo-1791360197.html
Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска
Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска - РИА Новости, 28.05.2022
Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска
Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T07:32
2022-05-28T07:32
2022-05-28T07:32
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791207650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d13153986f7581e6585ed641da8f06bc.jpg
ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Судя по характеру звуков, "работает" ЗРК "Оса". Какие объекты поражены, пока неизвестно.Накануне четверо детей и десять взрослых были ранены, еще три человека погибли в результате детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по городу Сватово в ЛНР.Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска выпустили по Сватово три ракеты.
https://ria.ru/20220528/kamyshevakha-1791358107.html
сватово
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791207650_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_343a0392a0a01d48b5b407a17321d9dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сватово, луганская народная республика, луганск
Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска
Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска