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Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/pvo-1791360197.html
Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска
Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска - РИА Новости, 28.05.2022
Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска
Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T07:32
2022-05-28T07:32
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Судя по характеру звуков, "работает" ЗРК "Оса". Какие объекты поражены, пока неизвестно.Накануне четверо детей и десять взрослых были ранены, еще три человека погибли в результате детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по городу Сватово в ЛНР.Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска выпустили по Сватово три ракеты.
https://ria.ru/20220528/kamyshevakha-1791358107.html
сватово
луганская народная республика
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в мире, сватово, луганская народная республика, луганск
07:32 28.05.2022
 
Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска

Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по характеру звуков, "работает" ЗРК "Оса". Какие объекты поражены, пока неизвестно.
Накануне четверо детей и десять взрослых были ранены, еще три человека погибли в результате детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по городу Сватово в ЛНР.
Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска выпустили по Сватово три ракеты.
Звуки стрельбы во время боя за населенный пункт Камышеваха в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
06:03Специальная военная операция на Украине
В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
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