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Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска

Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска - РИА Новости, 28.05.2022

Залпы ПВО доносятся с окраины Луганска

Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T07:32

2022-05-28T07:32

2022-05-28T07:32

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Судя по характеру звуков, "работает" ЗРК "Оса". Какие объекты поражены, пока неизвестно.Накануне четверо детей и десять взрослых были ранены, еще три человека погибли в результате детонации боевой части ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими войсками по городу Сватово в ЛНР.Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска выпустили по Сватово три ракеты.

https://ria.ru/20220528/kamyshevakha-1791358107.html

сватово

луганская народная республика

луганск

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в мире, сватово, луганская народная республика, луганск