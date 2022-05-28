https://ria.ru/20220528/prodovolstvie-1791420189.html
Путин, Макрон и Шольц обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью
Путин, Макрон и Шольц обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью - РИА Новости, 28.05.2022
Путин, Макрон и Шольц обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обстоятельно рассмотрели ситуацию в сфере обеспечения... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:30
2022-05-28T15:30
2022-05-28T15:39
россия
франция
германия
олаф шольц
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обстоятельно рассмотрели ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций", - говорится в сообщении.В ходе разговора отмечалось также, что Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Уточняется, что снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что потребует снятия соответствующих санкционных ограничений.
https://ria.ru/20220528/peregovory-1791421198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
15:30 28.05.2022 (обновлено: 15:39 28.05.2022)
Путин, Макрон и Шольц обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью
Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию с продовольственной безопасностью