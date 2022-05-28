https://ria.ru/20220528/prodovolstvie-1791420189.html

Путин, Макрон и Шольц обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью

Путин, Макрон и Шольц обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью - РИА Новости, 28.05.2022

Путин, Макрон и Шольц обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обстоятельно рассмотрели ситуацию в сфере обеспечения... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:30

2022-05-28T15:30

2022-05-28T15:39

россия

франция

германия

олаф шольц

эммануэль макрон

владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обстоятельно рассмотрели ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций", - говорится в сообщении.В ходе разговора отмечалось также, что Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Уточняется, что снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что потребует снятия соответствующих санкционных ограничений.

https://ria.ru/20220528/peregovory-1791421198.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии