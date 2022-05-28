Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали страны, которые начали пересматривать позицию по Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/pozitsiya-1791357544.html
СМИ назвали страны, которые начали пересматривать позицию по Украине
СМИ назвали страны, которые начали пересматривать позицию по Украине - РИА Новости, 28.05.2022
СМИ назвали страны, которые начали пересматривать позицию по Украине
Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине в пользу завершения боевых действий в кратчайшие сроки, написал в статье для журнала Newsweek РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T05:44
2022-05-28T10:53
в мире
генри киссинджер
украина
россия
сша
германия
италия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине в пользу завершения боевых действий в кратчайшие сроки, написал в статье для журнала Newsweek внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис.По его словам, ранее Берлин, Рим и Париж наряду с США, Великобританией, Польшей и странами Балтии выступали за "стратегическое поражение" России.Аналитик напомнил о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера: тот призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть"."Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но, по мере затягивания боевых действий, он не может не учитывать такой сценарий, где некоторые западные лидеры, пока убежденные сторонники Украины, начнут пересматривать свою политику", — заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791039408.html
украина
россия
сша
германия
италия
франция
великобритания
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8d97712d230d081205b21df5c307bc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, генри киссинджер, украина, россия, сша, германия, италия, франция, великобритания, польша
05:44 28.05.2022 (обновлено: 10:53 28.05.2022)
 
СМИ назвали страны, которые начали пересматривать позицию по Украине

Журналист Newsweek Депетрис: ФРГ, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине в пользу завершения боевых действий в кратчайшие сроки, написал в статье для журнала Newsweek внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис.
По его словам, ранее Берлин, Рим и Париж наряду с США, Великобританией, Польшей и странами Балтии выступали за "стратегическое поражение" России.
"Германия, Италия и Франция все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине", — подчеркнул Депетрис.
Аналитик напомнил о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера: тот призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть".
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 16:30
В ФРГ призвали Украину прислушаться к словам Киссинджера об уступках России
"Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но, по мере затягивания боевых действий, он не может не учитывать такой сценарий, где некоторые западные лидеры, пока убежденные сторонники Украины, начнут пересматривать свою политику", — заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание газеты New York Times - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 09:59Специальная военная операция на Украине
США, Европа и Киев расходятся во взглядах по Украине, пишут СМИ
 
В миреГенри КиссинджерУкраинаРоссияСШАГерманияИталияФранцияВеликобританияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала