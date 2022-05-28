https://ria.ru/20220528/pozitsiya-1791357544.html
СМИ назвали страны, которые начали пересматривать позицию по Украине
СМИ назвали страны, которые начали пересматривать позицию по Украине - РИА Новости, 28.05.2022
СМИ назвали страны, которые начали пересматривать позицию по Украине
Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине в пользу завершения боевых действий в кратчайшие сроки, написал в статье для журнала Newsweek РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T05:44
2022-05-28T05:44
2022-05-28T10:53
в мире
генри киссинджер
украина
россия
сша
германия
италия
франция
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине в пользу завершения боевых действий в кратчайшие сроки, написал в статье для журнала Newsweek внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис.По его словам, ранее Берлин, Рим и Париж наряду с США, Великобританией, Польшей и странами Балтии выступали за "стратегическое поражение" России.Аналитик напомнил о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера: тот призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть"."Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но, по мере затягивания боевых действий, он не может не учитывать такой сценарий, где некоторые западные лидеры, пока убежденные сторонники Украины, начнут пересматривать свою политику", — заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791039408.html
украина
россия
сша
германия
италия
франция
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в мире, генри киссинджер, украина, россия, сша, германия, италия, франция, великобритания, польша
05:44 28.05.2022 (обновлено: 10:53 28.05.2022)
СМИ назвали страны, которые начали пересматривать позицию по Украине
Журналист Newsweek Депетрис: ФРГ, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине