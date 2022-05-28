https://ria.ru/20220528/pokupki-1791414269.html

Москвичи стали чаще делать покупки онлайн

Москвичи стали чаще делать покупки онлайн - РИА Новости, 28.05.2022

Москвичи стали чаще делать покупки онлайн

Москвичи стали чаще делать покупки онлайн, это связано с высокими темпами цифровизации в сфере продаж, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:36

2022-05-28T14:36

2022-05-28T14:36

москва

экономика

владимир ефимов (политик)

сергей собянин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москвичи стали чаще делать покупки онлайн, это связано с высокими темпами цифровизации в сфере продаж, сообщается на сайте мэра столицы."Объем покупок, которые москвичи совершили онлайн в марте этого года, вырос на два процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Офлайн-расходы на товары и услуги за аналогичный период сократились на четыре процента. Причины подобной динамики - высокие темпы цифровизации в сфере продаж и развитие финансовых технологий", - говорится в сообщении.Дополняется, что, по данным банковской статистики, расходы москвичей на электронику в марте 2022 года выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Объем совершенных через интернет платежей за бытовые услуги и ремонт техники увеличился на 90%."Онлайн-траты на гостиницы и туруслуги выросли на 47%, в то время как объем офлайн-платежей в этой категории уменьшился на 37%. Онлайн-расходы на продукты увеличились на 41%, а объем покупок через кассы в магазинах снизился на 2%", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

https://ria.ru/20220525/shtrafy-1790649456.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, экономика, владимир ефимов (политик), сергей собянин