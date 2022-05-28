https://ria.ru/20220528/pokupki-1791414269.html
Москвичи стали чаще делать покупки онлайн
Москвичи стали чаще делать покупки онлайн - РИА Новости, 28.05.2022
Москвичи стали чаще делать покупки онлайн
Москвичи стали чаще делать покупки онлайн, это связано с высокими темпами цифровизации в сфере продаж, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:36
2022-05-28T14:36
2022-05-28T14:36
москва
экономика
владимир ефимов (политик)
сергей собянин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москвичи стали чаще делать покупки онлайн, это связано с высокими темпами цифровизации в сфере продаж, сообщается на сайте мэра столицы."Объем покупок, которые москвичи совершили онлайн в марте этого года, вырос на два процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Офлайн-расходы на товары и услуги за аналогичный период сократились на четыре процента. Причины подобной динамики - высокие темпы цифровизации в сфере продаж и развитие финансовых технологий", - говорится в сообщении.Дополняется, что, по данным банковской статистики, расходы москвичей на электронику в марте 2022 года выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Объем совершенных через интернет платежей за бытовые услуги и ремонт техники увеличился на 90%."Онлайн-траты на гостиницы и туруслуги выросли на 47%, в то время как объем офлайн-платежей в этой категории уменьшился на 37%. Онлайн-расходы на продукты увеличились на 41%, а объем покупок через кассы в магазинах снизился на 2%", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
https://ria.ru/20220525/shtrafy-1790649456.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, экономика, владимир ефимов (политик), сергей собянин
Москвичи стали чаще делать покупки онлайн
Власти Москвы сообщили, что жители столицы стали чаще делать покупки онлайн