https://ria.ru/20220528/pogoda-1791370463.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 28.05.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и 15 градусов тепла ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:51

2022-05-28T09:51

2022-05-28T09:51

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и 15 градусов тепла ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он уточнил, что погоду в столичном регионе продолжит формировать тыловая холодная часть обширного циклона, накрывшего практически всю северную половину европейской территории РФ.По словам синоптика, ветер будет западный 5-10 метров в секунду. Давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20220525/leto-1790602492.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода