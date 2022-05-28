Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: москвичей в субботу ждут кратковременные дожди и до 15 градусов тепла
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве
Мужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и 15 градусов тепла ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он уточнил, что погоду в столичном регионе продолжит формировать тыловая холодная часть обширного циклона, накрывшего практически всю северную половину европейской территории РФ.
"Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 13-плюс 15, в Подмосковье - от 11 до 16 градусов тепла", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет западный 5-10 метров в секунду. Давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.