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Путин рассказал о положении дел на замороженных переговорах с Киевом

Путин рассказал о положении дел на замороженных переговорах с Киевом - РИА Новости, 28.05.2022

Путин рассказал о положении дел на замороженных переговорах с Киевом

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о положении дел на находящемся в замороженном... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:35

2022-05-28T15:35

2022-05-28T15:35

в мире

россия

франция

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владимир путин

эммануэль макрон

олаф шольц

киев

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о положении дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке, а также подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом, сообщает пресс-служба Кремля."Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220528/prodovolstvie-1791420189.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, франция, германия, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, киев, украина