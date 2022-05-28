https://ria.ru/20220528/peregovory-1791421198.html
Путин рассказал о положении дел на замороженных переговорах с Киевом
Путин рассказал о положении дел на замороженных переговорах с Киевом - РИА Новости, 28.05.2022
Путин рассказал о положении дел на замороженных переговорах с Киевом
Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о положении дел на находящемся в замороженном... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:35
2022-05-28T15:35
2022-05-28T15:35
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олаф шольц
киев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о положении дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке, а также подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом, сообщает пресс-служба Кремля."Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, германия, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, киев, украина
Путин рассказал о положении дел на замороженных переговорах с Киевом
Путин рассказал Макрону и Шольцу о положении дел на замороженных по вине Киева переговорах