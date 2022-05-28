https://ria.ru/20220528/pamyat-1791429147.html

Врио главы Кировской области принял участие в акции "Сад памяти"

Врио главы Кировской области принял участие в акции "Сад памяти" - РИА Новости, 28.05.2022

Врио главы Кировской области принял участие в акции "Сад памяти"

Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов принял участие в международной акции "Сад памяти", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:33

2022-05-28T16:33

2022-05-28T16:57

кировская область

общество

кировская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов принял участие в международной акции "Сад памяти", сообщает пресс-служба правительства региона.Мероприятие прошло в Бобинском участковом лесничестве, где участники акции высадили около 430 сеянцев сосны. Всего за время акции в Кировской области планируется высадить около 1 миллиона сеянцев."Соколов поделился с участниками акции — воспитанниками школьного лесничества "Зеленая планета" гимназии имени Грина и студентами Вятского государственного университета - историей своей семьи. Его бабушка в Великую Отечественную войну была зенитчицей", - говорится в сообщении.Врио главы региона рассказал, что в 1942 начали набирать специальные зенитные части, в которые брали девушек и женщин, чтобы сражаться с врагом в тылу. Важна была меткость и сосредоточенность. "Бабушка воевала на Волховском фронте, сбила два немецких самолета, была награждена орденом. И потом, в 1944 году, вернулась домой. Бабушка воевала два года и защищала небо Ленинградской области", — цитирует пресс-служба слова Соколова.В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 600 тысяч жителей Кировской области. С поля боя не вернулись 250 тысяч человек. Более 200 фронтовиков награждены званием Героя Советского Союза."Также глава региона обратился к ребятам с просьбой узнать у родителей историю героев их семей, чтобы память о них жила вечно. Школьники пообещали врио главы региона выполнить домашнее задание", - отмечается в сообщении.Всего в Кировской области действует 12 школьных лесничеств. Движение объединяет 350 человек.

https://ria.ru/20220521/obschestvo-1789876725.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кировская область, александр соколов