https://ria.ru/20220528/palestina-1791345585.html

Число палестинцев, пострадавших в столкновениях, выросло до 240

Число палестинцев, пострадавших в столкновениях, выросло до 240 - РИА Новости, 28.05.2022

Число палестинцев, пострадавших в столкновениях, выросло до 240

Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, выросло до 240, сообщил Красный полумесяц. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T00:00

2022-05-28T00:00

2022-05-28T00:00

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ГАЗА, 27 мая - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, выросло до 240, сообщил Красный полумесяц."Двести сорок один палестинец пострадал сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе Наблуса на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.Ранее минздрав Палестинской автономии сообщил о гибели палестинского подростка, раненого израильскими военнослужащими в районе Вифлеема.Столкновения с израильскими военнослужащими на Западном берегу произошли в районах Бейт Даджан, Бейта, Хавара и Кфар Кадум в провинции Наблус. Акции протеста палестинцев против расширения еврейских поселений проходят на Западном берегу еженедельно по пятницам.

https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html

наблус (провинция)

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в мире, наблус (провинция), вифлеем