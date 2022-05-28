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Число палестинцев, пострадавших в столкновениях, выросло до 240 - РИА Новости, 28.05.2022
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Число палестинцев, пострадавших в столкновениях, выросло до 240
Число палестинцев, пострадавших в столкновениях, выросло до 240 - РИА Новости, 28.05.2022
Число палестинцев, пострадавших в столкновениях, выросло до 240
Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, выросло до 240, сообщил Красный полумесяц. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T00:00
2022-05-28T00:00
в мире
наблус (провинция)
вифлеем
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ГАЗА, 27 мая - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, выросло до 240, сообщил Красный полумесяц."Двести сорок один палестинец пострадал сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе Наблуса на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.Ранее минздрав Палестинской автономии сообщил о гибели палестинского подростка, раненого израильскими военнослужащими в районе Вифлеема.Столкновения с израильскими военнослужащими на Западном берегу произошли в районах Бейт Даджан, Бейта, Хавара и Кфар Кадум в провинции Наблус. Акции протеста палестинцев против расширения еврейских поселений проходят на Западном берегу еженедельно по пятницам.
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в мире, наблус (провинция), вифлеем
00:00 28.05.2022
 
Число палестинцев, пострадавших в столкновениях, выросло до 240

Число палестинцев, пострадавших в столкновениях на Западном берегу, выросло до 240 человек

© РИА Новости / Алия СудаковаТерритории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Алия Судакова
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 27 мая - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, выросло до 240, сообщил Красный полумесяц.
"Двести сорок один палестинец пострадал сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе Наблуса на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.
Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 15:06
В Палестине призвали отозвать членство Израиля в Африканском союзе
Ранее минздрав Палестинской автономии сообщил о гибели палестинского подростка, раненого израильскими военнослужащими в районе Вифлеема.
Столкновения с израильскими военнослужащими на Западном берегу произошли в районах Бейт Даджан, Бейта, Хавара и Кфар Кадум в провинции Наблус. Акции протеста палестинцев против расширения еврейских поселений проходят на Западном берегу еженедельно по пятницам.
 
В миреНаблус (провинция)Вифлеем
 
 
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