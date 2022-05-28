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В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по Украине - РИА Новости, 28.05.2022
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В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по Украине
В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по Украине - РИА Новости, 28.05.2022
В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по Украине
Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T20:04
2022-05-28T21:16
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь немецкого министерства обороны и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.Это заявление вызвало общественный резонанс в Германии на фоне сообщений dpa и Die Zeit, которые ранее писали, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторые виды вооружений. При этом министры обороны Чехии и Словакии Яна Чернохова и Ярослав Надь опровергли данную информацию.Так, глава берлинского офиса "Европейского совета по международным отношениям" Яна Пуглиерин написала в Twitter, что "удивлена и недоумевает" из-за заявления Меллер."Чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили мне, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца", — сказала Пуглиерин.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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в мире, германия, украина, нато
20:04 28.05.2022 (обновлено: 21:16 28.05.2022)
 
В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по Украине

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Меллер раскрыла решение НАТО по поставке БМП Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь немецкого министерства обороны и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.

"У немецкого правительства и западных стран существует единая позиция не поставлять БМП и танки западных моделей", — подчеркнула Меллер, отвечая на вопрос о том, почему Берлин затягивает передачу вооружений Киеву.

Это заявление вызвало общественный резонанс в Германии на фоне сообщений dpa и Die Zeit, которые ранее писали, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторые виды вооружений. При этом министры обороны Чехии и Словакии Яна Чернохова и Ярослав Надь опровергли данную информацию.
Так, глава берлинского офиса "Европейского совета по международным отношениям" Яна Пуглиерин написала в Twitter, что "удивлена и недоумевает" из-за заявления Меллер.
"Чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили мне, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца", — сказала Пуглиерин.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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