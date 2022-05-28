https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791461546.html

В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по Украине

В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по Украине - РИА Новости, 28.05.2022

В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по Украине

Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T20:04

2022-05-28T20:04

2022-05-28T21:16

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь немецкого министерства обороны и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.Это заявление вызвало общественный резонанс в Германии на фоне сообщений dpa и Die Zeit, которые ранее писали, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторые виды вооружений. При этом министры обороны Чехии и Словакии Яна Чернохова и Ярослав Надь опровергли данную информацию.Так, глава берлинского офиса "Европейского совета по международным отношениям" Яна Пуглиерин написала в Twitter, что "удивлена и недоумевает" из-за заявления Меллер."Чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили мне, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца", — сказала Пуглиерин.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791422531.html

германия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, германия, украина, нато